尽管人民行动党努力推动领导层更新，但备受瞩目的政坛新星在中央执行委员会选举中没被列为推荐人选。受访政治观察员认为，行动党或许考量到当前仍需一支经验丰富的领导团队带领国家应对外部挑战。况且，除了直接当选，新面孔也可通过增补的方式进入中委会。

行动党干部大会在刚过去的星期天（10月25日）举行，选出第39届中委。据悉，获提名的共有19人，其中七人是原中委会向干部党员推荐的人选，也就是俗称的“核心七人”。

年轻政务官会否进入中委会是受人关注的焦点之一。党内人士透露，交通部长兼财政部第二部长萧振祥，和人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏都获提名，但没在“核心七人”名单中，也就是没获力荐。

也是行动党秘书长的黄循财总理上星期六（24日）在社交媒体发布短视频指出，干部大会是推动行动党领导层更新的重要契机，并表示期待与一支兼具丰富经验和新视角的团队携手合作。然而，选举结果似乎不符合黄总理的期望。

独立政治观察员陈添金博士受访时说，“核心七人”肩上的领导责任特别重。鉴于当前的区域局势，尤其近期因烟霾课题与印度尼西亚产生摩擦，以及全球形势发展，目前并无有力理由以新人取代资深老将，人们反而会希望领导层保持一定的稳定性。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文则指出，萧振祥和刘洁敏资浅，加入行动党的时间不长，不论在党内或担任政务官，表现尚无可靠的记录可循。“他们两人没列为‘核心七人’是正常的，若他们进入这个名单，才叫人意外。”

行动党星期天投票选出12名中委，得票排在第13位和第14位的候选人，被增补进入中委会。尽管萧振祥和刘洁敏不包括在内，但过后仍可能成为中委。新一届中委首次开会后，可增补最多四人进入中委会。

即使他们最终没进入中委会，陈添金和陈庆文认为黄总理还是可派任务给他们，让他们与中委合作推进一些项目，从中观察他们的能力。

铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）说，坊间对萧振祥和刘洁敏的讨论度相当高，若他们未来没进入中委会，相信会让一些人相当惊讶。

据知，这届中委会选举的候选人名单中再次没有全国职工总会秘书长黄志明。他同时也是总理公署部长。陈添金认为，这可能与围绕着他的争议有关，包括他被指在2017年一场对话会上对与会教师态度不尊重，及在2025年国会选举险胜后仍被委任为内阁部长。

陈添金说：“这关乎公众对黄志明的印象问题。这些争议对他不利，行动党最不希望看到的是公众把注意力从中委会和核心团队转移到他身上。”

不过，陈庆文相当肯定黄志明接下来会以职总秘书长的身份，获增补成为中委，代表工运和本地员工。这是因为眼下的就业市场面对许多挑战，包括人工智能带来的影响。基于相同原因，陈添金认为，刘洁敏也有可能获增补进入中委会，毕竟她除了是人力部长，也在内阁中分管人工智能课题。

已当选和获增补的新一届14名中委，全都是上一届的中委。穆斯塔法估计，他们的职责应不会有太大变化，黄总理相信会趋向于维稳。他认为，2028年的行动党中委选举值得关注，因为到时接近下一届全国大选，通过黄总理对中委会的排兵布阵，或能看出行动党将如何迎战大选。