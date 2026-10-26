“她才25岁，就这样走了，这太不公平了。”

曾半工半读为家庭分担生计，不久前才晋升餐馆经理、原本明年将步入婚姻殿堂，25岁女子却在等候私召车时惨遭横祸，送院抢救数日后因伤势过重脑死离世。

这起夺命车祸发生于10月17日凌晨零时45分左右，地点是厦门街往克罗士街（Cross Street）方向。《联合早报》早前报道，事故涉及三辆汽车，并波及两名坐在一家酒吧外的公众。

事发后，一名25岁女子与一名35岁男子在清醒状态下送院，另一名39岁男驾驶员受轻伤拒绝送院。警方逮捕了一名涉嫌酒后驾驶的37岁女驾驶员。新加坡警察部队星期一（26日）证实，送院的25岁女子随后伤重不治。

根据网络媒体Stomp报道，遇难者是陈美珍（音译，Tan Mei Zhen），在家中九名兄弟姐妹中排行第六。她送院后情况危急，与死神搏斗数日后，于10月23日被判定脑死。

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陈美珍的家属在灵堂受访时透露，她生前在牛车水的一家餐馆工作已有四年。懂事上进的她一路从实习生做起，随后转为兼职与全职员工，并在近期刚晋升为餐馆经理。

事发当天凌晨，她正与餐馆另一名主管站在事发地点等候私召车准备回家，岂料却突遭横祸。

最先接获噩耗的是陈美珍相恋近五年的未婚夫。他在深夜接到未婚妻主管的来电时，心中顿感不妙。

未婚夫受访时告诉Stomp，一切发生得过于仓促，让人不知所措。“主管当时说，他们叫的私召车只差一分钟就到了，一辆汽车却突然猛冲过来。他们没有退路，也根本没有任何反应时间，撞击力道非常猛烈。”

一辆汽车疑失控撞上另外两辆车后，再撞上远东广场的围挡。（取自SGRV FRONT MAN脸书）

送院后，陈美珍经历了长达近13个小时的手术抢救。未婚夫忆述，当家属终于获准进入病房时，她身体骨折、肺部受创、肝肾受损，体内也出血。“在送往医院的途中，她的心跳就曾多次停顿，只能完全依靠生命维持系统支撑。”

两人原本早已成功申请预购组屋，并憧憬着在2027年携手步入婚姻殿堂，如今美好的未来却在顷刻间化为乌有。

令人鼻酸的是，就在事故发生前几分钟，陈美珍才刚与父亲通话，贴心地告知对方自己隔天休假。

家属含泪说：“前一分钟她才交代爸爸隔天不用叫醒她，下一分钟我们就接到通知说她进了急诊室，接着被推进手术室。”

在至亲眼中，陈美珍性格开朗随和，极具独立性且处处为家人着想。这个11口大家庭过去曾住在一房式组屋，日子过得不容易。随着陈美珍长大懂事、积极分担家庭重担，家境近年也逐渐好转。“她还这么年轻，不是七八十岁，对此父母非常难受。”

痛失至亲的家属期盼能为陈美珍讨回公道，并强调酒驾是必须严肃正视的违法行为。家属也说，陈美珍一生光明磊落、认真负责，把青春都奉献给工作与家庭。“她才25岁，就这样走了，这太不公平了。”