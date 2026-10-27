过去20多年经历大大小小数回中风，他没被击垮，而是继续学习新事物。70岁的范彬宜如今仍积极参加各种活动，包括学习马来武术，保持活跃。

范彬宜受访时透露，他退休前是德士司机，45岁第一次中风，右手不能动，住院一周经复健后慢慢恢复，继续开德士；约两年后，他二次中风，左手不能动，一样经治疗后继续工作。

之后，他再经历几次轻微中风。可是，在大约七年前，最严重的一次中风让他失去说话能力，复健约一个月后，他决定退休。

退休后，范彬宜参加社区乐龄活动，包括唱歌，但冠病疫情突然来袭，过后这些活动都少了。直到今年初，住家附近淡滨尼81街第813座组屋底层的PCF Sparkle Care乐龄护理中心启用，他才重新活跃起来。妻子把活动信息传单带给他，他对其中一些项目感兴趣，便决定参与其中。

他参加宾果、拉密牌、做运动和唱歌等，从7月开始还在中心学习马来武术（Silat），每周两次练习两小时。他靠坐轮椅行动，需要他人协助，由于妻儿都外出工作，负责日常照料他的印度尼西亚帮佣西特拉（Citra Amalia，26岁）便陪同他去锻炼。

范彬宜说：“起初我有点害羞，也有点不想参加。因为我需要别人帮着推轮椅，我不想给身边的人带来不便。后来PCF Sparkle Care的员工鼓励我参加马来武术，也告诉我有关的呼吸法和动作可以帮助我放松身心、控制情绪，所以我就决定试试看。其实并不容易，我得坐轮椅进入铺着地毯的训练场地，需要工作人员和女佣帮助我。”

他觉得学习马来武术是个很有趣、很新鲜的体验，这类涉及不同种族与文化的活动能让年长者有机会进一步了解其他文化与民俗。

“整个学习过程让我觉得很享受，也让我有机会认识不同的人，尝试新事物，同时挑战自己。”