一瓶500毫升消毒液，账单上竟变成500瓶，多出2万1900元，让一名53岁病患在康盛医疗中心动手术后，遭遇一次“账单惊魂记”。她术后一个半月收到账单，发现实际收费比预估高出一倍多；再等约三个星期拿到明细账单，才揭发这起收费乌龙。康盛医疗受询时承认收费记录有误，并承诺加强管理与检查。

患者周女士上星期五（10月23日）接受《联合早报》采访时说，她于8月5日到康盛医疗中心（Thomson Medical）接受手臂修复手术。手术完成约一个半月后，她在9月20日收到总额6万5757元的账单，比手术前预估的3万零200元高出一倍多。

她认为，费用若出现5%至10%的偏差仍可接受，但这次实际收费与预估相差甚远。她于是致函院方，要求提供明细账单（itemised bill）。

等约三周才获明细账单

周女士又等了约三个星期，直到10月14日才收到明细账单。她查看后发现，一项500毫升、单价43元8角的2%氯己定消毒液（2% Hexodane in 70% Spirit）被错误记录为500瓶，导致她被收取2万1900元。

周女士核对明细账单发现，一项500毫升、单价43元8角的2%氯己定消毒液，在账单中被记录为500瓶，导致她被收取2万1900元。（受访者提供）

她随后发电邮询问院方，账单上所列的500瓶物品究竟是什么，却一直未获回复。她只好自行查询，并于10月16日再次致函康盛医疗，指出这项收费疑似有误，要求院方解释。

周女士于10月16日致函康盛医疗，指出这项收费疑似有误，要求院方作出解释。（受访者提供）

周女士告诉记者，院方隔天发来更正后的账单，将500瓶消毒水的收费全部抹除，但并未道歉或充分解释这项疏失。不过，她认为，若实际使用一瓶消毒水，理应扣除多算的499瓶，而不是将500瓶收费全部删除。

院方隔天发来更正后的账单，将这500瓶消毒水的收费全部抹除，但并未道歉或充分解释这项疏失。周女士认为，如果实际使用一瓶消毒水，理应扣除多算的499瓶，而不是将500瓶的收费全部删除。（受访者提供）

她质疑，医院是否设有完善审核程序，确保账单无误才发给病患和保险公司。“我不是学会计或医学的，但这么显眼的‘500’，我都看得出不对劲，医院究竟有没有核查程序？”

周女士也说，她的医疗费用通常直接由保险公司处理，鲜少亲自核对账单每一项收费。“这次是因为总额与预估费用相差太大，我才决定查看明细。”她认为，问题不只是账单金额出错，更在于院方在她提出疑问后，没有及时解释，也没有说明错误如何发生。

术前两小时须禁食却仍获送餐

除了账单问题，周女士也对医院手术前的送餐安排感到担忧。她告诉记者，她在手术前两小时必须禁食，但仍有工作人员送来餐食。所幸她谨记医嘱，没有吃下食物；经反馈后，一名护士才把食物和饮水拿走。

周女士担心，若病人没有留意禁食要求而吃下食物，可能影响手术安排，甚至危及生命。“比起账单的问题，这反而是更重要的隐患，需要院方严肃看待。”

院方：系统短暂故障与沟通误会 已纠正并加强检查

康盛医疗运营总监黄健发星期天（25日）答复《联合早报》询问时说，账单出现差异是因为一项消耗品数量记录有误，同时收费系统也曾暂时发生故障。相关账单错误已纠正，病人有关收费的疑问也于10月17日解决。

针对病人在术前禁食期间仍获提供餐食一事，黄健发说，这是由于员工变动导致与餐饮团队沟通出现误会。他说，病人最终没有进食，手术也顺利进行。院方了解严格遵守术前流程的重要性，目前正加强相关团队之间的协调与检查。

黄健发指出，康盛医疗已直接联络病人，向她解释情况并解决疑虑。院方也正与相关团队检讨这两起事件，并采取适当跟进行动，避免类似疏失再次发生。“康盛医疗将继续加强相关程序，致力于维持病人安全、收费准确性及服务水平。”