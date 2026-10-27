李光耀双语基金成立至今15年，已投入近3500万元，资助多个推广双语的项目。从明年起，新报业媒体出版的《小小拇指》等母语学前刊物，也将推广至本地所有幼儿园，供约7万2000名学前儿童阅读。

分别以华文、马来文和淡米尔文出版的刊物《小小拇指》、“Cilik Cerdik”和“Balar Murasu”获得李光耀双语基金支持，目前免费分发给教育部幼儿园、主要业者和社会服务机构经营的学前中心，惠及约4万3000名儿童。

教育部长李智陞星期二（10月27日）出席在新报业中心礼堂举行的李光耀双语基金15周年庆时，宣布扩大计划至所有幼儿园一年级（K1）和二年级（K2）学生。李智陞也是李光耀双语基金主席。

他致辞时说，双语基金至今已投入近3500万元资助近290个项目，包括工作坊、表演、出版物及多媒体资源等，基金尤其关注学前阶段，支持各方推出优质的本地资源，以帮助幼儿打下英语和母语基础。

李智陞指出，学前阶段对语言学习至关重要。家长和祖父母在家也扮演关键角色，通过讲故事、儿歌和日常对话支持孩子的学习。双语基金资助新报业媒体的学前刊物《小小拇指》、“Cilik Cerdik”和“Balar Murasu”，支持家庭培养孩子的语言能力。

他说：“从明年起，所有幼儿园学生都可获得这些刊物，因为每个孩子从小都应拥有优质的母语学习材料。”

此外，马来文和淡米尔文学前刊物将推出应用，为家长和孩子提供更多资源。

《小小拇指》自2013年创刊后，2020年底推出收录儿歌动画、游戏和手工等视频的《小小拇指》应用。

随着孩子成长，吸引他们的方式也须改变。李智陞说，双语基金2024年起把触角扩大至青少年和年轻人，与高等学府、社区组织和内容创作者合作。“理念很简单，我们要走近年轻人，鼓励他们使用母语，并帮助他们把双语能力视为切实的优势。”

李光耀双语基金资助新报业媒体的学前刊物《小小拇指》，支持家庭培养孩子的语言能力。（李冠卫摄）

他指出，就如建国总理李光耀在著作《我一生的挑战：新加坡双语之路》中，将语文政策形容为一段永无止境的路程，双语基金的工作亦是如此。“育人不靠个人之力，必须家庭、学校、社会同心。

“基金将继续与教育部、文化、社区及青年部、各语言推广委员会和社区伙伴合作，善用科技、深化协作关系，并强化对双语学习的支持。”

媒体搭建语文与文化桥梁

新报业媒体董事总经理郭又铨也是李光耀双语基金董事会成员。他说，不少新加坡家庭以英语为主要的沟通语言，在这样的大环境，更有必要为这些家庭提供更多母语幼教材料。 “这能让父母有更多的选择，更容易在家里营造母语环境。”

他认为，在推广双语学习与弘扬双文化方面，媒体肩负的使命是不言而喻的。“媒体正是连接语文与文化的桥梁。这三份刊物扮演着至关重要的角色。”

华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端说，《小小拇指》能够触达更多学前儿童和家庭，是集团乐见的。

“我们希望日后有更多热心双语教育的教师、家长和公众多参与我们主办的活动，如儿歌创作和表演比赛，提升本地学习华文华语的氛围。”

李光耀双语基金今年庆祝15周年，已资助了近290个项目。本地音频科技公司Cinewav今年通过国家公园局和李光耀双语基金的支持，并获AirAsia Move赞助于福康宁公园举办“禁山回响：双语探索体验”（Echoes of the Forbidden Hill）寻宝赛，让参与者用母语沟通闯关。

Cinewav创办人陈敬权与李绍正说，接下来或计划充分发挥平台的技术优势，针对不同年龄层的受众定制不同难度的母语版本内容，让所有人都能享受到“寓教于乐”的沉浸式双语体验。