能源市场管理局推出全政府太阳能需求聚合框架，整合公共部门的太阳能需求，并发掘更多可安装太阳能板的地点，以加快在公共设施部署太阳能。在历史建筑屋顶部署太阳能板也在探讨范围内。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期二（10月27日）在第13届亚洲清洁能源峰会上致辞时宣布，能源局将通过新招标整合政府部门的太阳能需求，以扩大太阳能的部署规模，也为太阳能领域创造更多契机。

目前，政府已通过SolarNova等太阳能部署计划，在超过5000座组屋和公共建筑的屋顶部署太阳能板。颜晓芳说：“在屋顶之外，还有更多公共空间可部署太阳能。”

根据新的太阳能需求聚合框架，能源局将委任一组太阳能板安装商，协助政府机构评估太阳能潜力，并制定部署方案，包括推出太阳能车棚、把太阳能融入建筑设计等。

颜晓芳说，私人住宅的太阳能部署工作也应该进一步推动。

目前，本地已装太阳能板的住宅超过8000个。为帮助其他私人住宅屋主更容易起步，颜晓芳宣布，能源局将与新加坡持续能源协会合作，设立一站式线上平台，让屋主更方便联系太阳能板安装商。

文化遗产建筑或安装太阳能板

能源局将采用先进技术，开辟更多可安装太阳能板的地方。颜晓芳说：“为真正把太阳能潜力最大化，我们必须在屋顶和空旷地段等有限的传统表面之外求突破。”

她举例说，文化遗产建筑也可能用于部署太阳能。能源局将与新加坡土地管理局和瑞士技术创新中心CSEM合作，探讨在不损害建筑特色的前提下，在这些建筑试点安装太阳能屋顶瓦片，为太阳能发电助力。

瑞士纳沙泰尔学校Lycée Jean-Piaget的屋顶翻新工作近期完工，共铺设7782块太阳能瓦片，覆盖面积857平方米，保留建筑原有特色时，还能通过捕获太阳能，减少耗电与碳排放。（Freesuns提供）

瑞士纳沙泰尔Collège des Parcs学校是一栋保护建筑，安装超过1900平方米的光伏瓦片，为学校提供自用电力。（Freesuns提供）

能源局接下来也将与新加坡国立大学的新加坡太阳能研究院合作，评估在各种表面部署太阳能的可能性，并规划在中长期把太阳能部署最大化的路径，以此更新《新加坡太阳能光伏蓝图》，支持我国的太阳能发展目标。

发展可再生能源须要加强电网系统。能源局因此将与南洋理工大学能源研究所合作，研究并勾画本地的电力网络，深入掌握电网情况，为应对未来需求提前做准备。

太阳能最多满足我国一成电力需求

颜晓芳指出，尽管我国不断争取突破种种限制，把握每一个可部署太阳能的机会，但可部署面积毕竟有限。到了2050年，预计太阳能最多只能满足我国10%的电力需求。

“我们考虑的许多低碳方案尚未成熟，短期内无法部署，因此从区域进口低碳电力对新加坡是重要选择。”

然而，推动电力进口项目十分复杂。她指出，这些项目跨越多个司法管辖区，须由参与国政府提供长期的监管确定性。电力进口也须具备商业可行性，才能够与太阳能和碳信用等脱碳方案竞争。

“电力进口仍是我国推动能源脱碳、建立多元能源供应的关键支柱。我们正努力推进一批有前景的项目，同时加强支持这些项目所需的生态系统。”

例如，有关在新加坡与马来西亚之间建造第二条互联器的可行性研究正稳步推进，预计明年初完成。

新加坡明年领导亚细安 核准海底电缆监管指南

颜晓芳强调，为区域电力贸易建立明确规则也是必须的，这可为开发商降低不确定性，并有利于项目融资。

亚细安正在针对海底电缆活动制定监管指南，旨在建立最佳实践，包括海底勘测，以及海底电力电缆的铺设、养护与保护。亚细安能源部长本月已对此指南表示支持。

颜晓芳说，新加坡明年是亚细安轮值主席，将与亚细安成员国合作以核准这个指南。

随着我国加大太阳能部署，并推进低碳能源进口，企业会有更多机会使用可再生能源证来实现可持续发展目标。

颜晓芳说，基于业界反映希望可更清楚知道不同类型的可再生能源证，政府为此更新了“SS673”可再生能源证，相关可再生电力声明须由实际供应至我国电网的可再生电力证书支持。