两楼之间悬空发电 裕廊集团首推悬挑式太阳能板
裕廊集团将在兀兰工业区推出本地首个“悬挑式”太阳能板试点项目，要在约4300平方米的预估空间，部署至少250千峰瓦的装机容量，每年的发电量足以为约60个四房式组屋供电，并减少约100公吨的碳排放。
外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期二（10月27日）在第13届亚洲清洁能源峰会上致辞时，宣布了裕廊集团的新试点项目。这个本地第一个悬挑式太阳能项目将在兀兰东工业区启动，由可再生能源公司EDP APAC负责在建筑楼之间的空置空间上方安装太阳能板。
有关工程本月启动，EDP APAC须在15个月内完成设计、建造、运营和测试悬挑式太阳能板。这组太阳能板正式投运后，未来10年会将电力输送至国家电网。
颜晓芳指出，这个项目将把面积超过半个足球场的空置空间转化为新的发电源。“如果试点成功了，便有望解锁更多类似未用空间，用于部署太阳能。”
她也宣布，为了应对部署太阳能时面临的现实挑战，裕廊集团将针对两个项目征集提案。获选方案的开发与测试将获得裕廊集团资助。
义顺工业建筑征集提案 在至少200平方米建筑立面安装太阳能板
将征集提案的项目之一是要在义顺YS-ONE工业建筑立面安装太阳能板，面积至少200平方米，测试时长为12个月。
裕廊集团发文告说，工业建筑立面庞大，却尚未安装太阳能板。不过，要在建筑外立面部署太阳能板，从设计、朝向到可承受重量都和在屋顶部署太阳能板不同。因此，有关解决方案必须确保太阳能板够轻，以便无需大规模加固工程就可安装，并与建筑楼现有电气系统无缝衔接。
将征集提案的另一项目关乎离网、便携式太阳能系统，目的是将集装箱化太阳能板与移动式电池储能系统相结合。
裕廊集团指出，许多临时施工地点和偏远地点几乎或完全无法接入国家电网，很大程度上仍须依赖柴油发电机。因此，新系统必须可在数天内完成调试，并按需求在不同工地重新部署，为工地办公室、电动施工设备、电动汽车充电等供电。
裕廊集团将在九个月的试验期间，评估获选方案与柴油发电机相比可节省多少时间、成本和碳排放。
裕廊集团首席可持续发展官郑风沁在文告中说：“每个表面都可能化为能源来源。在建筑之间、建筑立面，乃至建筑之外的空间测试太阳能应用，我们是要探索可增大新加坡太阳能发电量的新途径。”
早在2017年，裕廊集团便推出SolarRoof计划，在工业建筑屋顶安装太阳能板；隔年再推出SolarLand计划，在暂时闲置的工业用地上部署太阳能板。
这两项计划的太阳能装机容量至今累计达1051兆峰瓦，占我国2339兆峰瓦总装机容量的45%，发电量可为24万5000个四房式组屋单位供电一年，并减少碳排放45万公吨。
另一方面，跨国可再生能源开发商Equator Renewables Asia和能源与化学资产亚狮达（Aster）旗下的Aster Power星期二签署谅解备忘录，探讨在毛广岛和裕廊岛部署集装箱式的模块化太阳能系统。
它们要用的是名为SolarBox的太阳能系统，可通过40英尺集装箱运抵现场，在两小时内完成装置，形成总长约120米的太阳能板阵列；每个系统的装机容量多达250千峰瓦。