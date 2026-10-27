裕廊集团将在兀兰工业区推出本地首个“悬挑式”太阳能板试点项目，要在约4300平方米的预估空间，部署至少250千峰瓦的装机容量，每年的发电量足以为约60个四房式组屋供电，并减少约100公吨的碳排放。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期二（10月27日）在第13届亚洲清洁能源峰会上致辞时，宣布了裕廊集团的新试点项目。这个本地第一个悬挑式太阳能项目将在兀兰东工业区启动，由可再生能源公司EDP APAC负责在建筑楼之间的空置空间上方安装太阳能板。

有关工程本月启动，EDP APAC须在15个月内完成设计、建造、运营和测试悬挑式太阳能板。这组太阳能板正式投运后，未来10年会将电力输送至国家电网。

颜晓芳指出，这个项目将把面积超过半个足球场的空置空间转化为新的发电源。“如果试点成功了，便有望解锁更多类似未用空间，用于部署太阳能。”

她也宣布，为了应对部署太阳能时面临的现实挑战，裕廊集团将针对两个项目征集提案。获选方案的开发与测试将获得裕廊集团资助。

裕廊集团准备征集提案，要在义顺YS-ONE工业建筑立面安装太阳能板。（裕廊集团提供AI生成图）

义顺工业建筑征集提案 在至少200平方米建筑立面安装太阳能板

将征集提案的项目之一是要在义顺YS-ONE工业建筑立面安装太阳能板，面积至少200平方米，测试时长为12个月。

裕廊集团发文告说，工业建筑立面庞大，却尚未安装太阳能板。不过，要在建筑外立面部署太阳能板，从设计、朝向到可承受重量都和在屋顶部署太阳能板不同。因此，有关解决方案必须确保太阳能板够轻，以便无需大规模加固工程就可安装，并与建筑楼现有电气系统无缝衔接。

裕廊集团正在推进的计划之一是将集装箱式太阳能系统与移动式电池储能离网系统相结合。（裕廊集团提供AI生成图）

将征集提案的另一项目关乎离网、便携式太阳能系统，目的是将集装箱化太阳能板与移动式电池储能系统相结合。

裕廊集团指出，许多临时施工地点和偏远地点几乎或完全无法接入国家电网，很大程度上仍须依赖柴油发电机。因此，新系统必须可在数天内完成调试，并按需求在不同工地重新部署，为工地办公室、电动施工设备、电动汽车充电等供电。

裕廊集团将在九个月的试验期间，评估获选方案与柴油发电机相比可节省多少时间、成本和碳排放。

裕廊集团首席可持续发展官郑风沁在文告中说：“每个表面都可能化为能源来源。在建筑之间、建筑立面，乃至建筑之外的空间测试太阳能应用，我们是要探索可增大新加坡太阳能发电量的新途径。”

早在2017年，裕廊集团便推出SolarRoof计划，在工业建筑屋顶安装太阳能板；隔年再推出SolarLand计划，在暂时闲置的工业用地上部署太阳能板。

这两项计划的太阳能装机容量至今累计达1051兆峰瓦，占我国2339兆峰瓦总装机容量的45%，发电量可为24万5000个四房式组屋单位供电一年，并减少碳排放45万公吨。

另一方面，跨国可再生能源开发商Equator Renewables Asia和能源与化学资产亚狮达（Aster）旗下的Aster Power星期二签署谅解备忘录，探讨在毛广岛和裕廊岛部署集装箱式的模块化太阳能系统。

它们要用的是名为SolarBox的太阳能系统，可通过40英尺集装箱运抵现场，在两小时内完成装置，形成总长约120米的太阳能板阵列；每个系统的装机容量多达250千峰瓦。