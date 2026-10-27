我国将拨款1亿3800万元推进下一阶段新加坡食品科研计划，以配合面向2030年的国家发展。

主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕星期二（10月27日）在新加坡国际农业食品周活动上，作出上述宣布。这项拨款也是我国研究、创新与企业2030计划（RIE2030）的一部分。

根据国立研究基金会今年8月底发布的未来五年研究、创新与企业计划报告，我国将投入370亿元推动RIE2030。

傅海燕说，这次1亿3800万元的拨款，将主要用于加强本地食物产业的韧性，加速开发和采用能为行业带来切实价值的解决方案，主要包括水产养殖、农业、未来食品、食品安全，以及新增的食物供应韧性五大领域。

新加坡食品科研计划从2019年开始启动，前两阶段当局已分别投入1亿4400万元和1亿6500万元，这次的拨款将继续推进这项计划。

水产养殖研究重点包括基因学、营养学，以及健康和养殖系统，以培育更高产和适应性更强的鱼类品种，提高饲料利用效率并改善鱼类健康；农业方面，将重点研究种子基因学以改良适合热带地区的作物品种，以及能提高产量并降低能耗的栽培技术；未来食品领域，将继续提升工程生物学、生物加工，以及营养与感官体验科学方面的研究能力，让食品的生产效率更高、价格更实惠、营养更丰富。

食品安全方面，当局将进一步提升对本地新型食品安全隐患的识别与评估能力，并开发先进的风险评估方法，全力保障公众健康；食品供应韧性领域，重点加强食品供应的应变能力，更准确地预测气候变化带来的风险和供应中断问题，同时通过研发新技术来延长食品保质期，把食品储备管理得更好。

她说：“在所有这些领域中，我们的目标都很明确，即把研究成果转化为可被采用、扩展且可持续的实际解决方案。”

她也坦言：“新加坡有超过九成的食品是进口的，想要完全不受全球供应中断的影响，单靠自己在本地多生产一些食物是行不通的。”

她宣布，本地将构建更具韧性和可持续的食品体系，让农户、企业和研究机构通力合作，将有潜力的构想推向市场。

新加坡食品局与亚洲领先的综合农业食品公司佳发私人有限公司（JAPFA）签署合作备忘录，探索并发展热带水产养殖领域的战略研发伙伴关系。

新加坡食品局副局长梁德耀（右二）与佳发私人有限公司首席运营官桑托萨（Gabriella Santosa）签署合作备忘录，探索并发展热带水产养殖领域的战略研发伙伴关系。永续发展与环境部长傅海燕（右一）和佳发私人有限公司水产养殖部总裁布迪奥诺（Ardi Budiono）（左一）见证签约。（梁麒麟摄）

中国海南南繁种业集团、新加坡国立大学下属农业食品创新创业研究院（Institute for Agrifood Innovation and Ventures）和新加坡农业科技公司新果（Singrow），也将签署关于热带农业创新的三方合作备忘录。

国大农业食品创新创业研究院院长俞皓教授，在接受《联合早报》采访时说，三方合作将推进热带地区种子资源创新研发，尤其是适合室内种植的种子资源研发，因为目前国际上研究的种子资源主要针对室外作物。

“室内种植能大幅减少农药化肥的使用，更可控的环境也有利于改善作物性状……但最大的瓶颈是成本高。”

他介绍，为降低成本，三方将联手开发减少室内种植能耗、探索全基因组选择，以及基因编辑等前沿农业技术，进一步降低种植成本和提高产能。国大主要负责研发种源，南繁种业负责种质资源收集和规模化生产种子，新果主要负责新品种测试、评价和商业化推广。

俞皓解释，科研人员通过全基因组选择，可提前了解作物遗传信息的整体情况，从而加速挑选性状更佳的作物用于育种。基因编辑（gene editing）不同于转基因（genetic modification），后者涉及将外来基因引入作物，而前者是改进作物自身的基因功能，相对更加安全。

除了以上合作，当局还将通过拟议成立的“区域小农户解决方案中心”（Solutions Centre for Regional Smallholder Farmers，简称SCS），支持并推动小农户发展。