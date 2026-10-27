由新加坡倡议成立的亚细安劳工统计网络正式启动，以协助亚细安成员国更早掌握新兴职业和技能需求，应对人工智能、绿色经济转型等趋势给就业市场带来的变化。

亚细安劳工统计网络（ASEAN Labour Statisticians Network，简称ALSN）是区域内首个专注于劳动力市场统计的合作平台，由我国人力部研究与统计处牵头，与其他成员国携手成立。ALSN旨在促进亚细安成员国交流研究成果、统计方法、实用工具、经验，以及为人力政策提供数据依据。

新加坡从今年至2030年担任ALSN召集方，协调区域合作。ALSN由人力部首席人工智能与数据官兼研究与统计处处长洪文兴领导。

人力部常任秘书罗家良星期二（10月27日）在首届亚细安劳工统计网络专家论坛上致词时，宣布三项推动ALSN的新举措，也就是在本地设ALSN办公室、推出亚细安劳动市场知识网站，以及启动共创孵化计划。

ALSN新加坡办公室负责制定策略方向、协调及落实各项计划，并与国际网络建立合作关系。

新推出的亚细安劳动市场知识网站，是各成员国共享资讯的统一平台，汇集劳动力市场的统计方法、研究成果、实用工具及各国经验，方便成员国相互交流、借鉴彼此的研究成果和做法。

另一项举措则是启动共创孵化计划，让有兴趣参与的成员国携手研发、改良及测试统计方法和工具，包括使用人工智能（AI），来应对共同挑战。

人力部研究与统计处展示的项目之一，是利用AI分析网上招聘广告，识别现有职业分类可能尚未涵盖的新兴岗位，例如AI治理分析师及自主代理式AI工程师。这有助各国及早掌握劳动力市场的新兴人才需求，以及雇主所寻求的技能，为人力规划和技能培训提供参考。

罗家良：劳动市场变化快 各国须及时掌握对企业员工影响

罗家良说，随着AI迅速改变工作方式和雇主所需技能，加上人口结构变化、绿色经济转型及新就业模式兴起，各国须更准确掌握这些变化对员工和企业的影响。

他说：“通过亚细安劳工统计网络，新加坡与亚细安成员国合作，分享数据和经验、研发新方法及实用工具，以便能更早掌握劳动市场变化，并更有效应对。”

随着新加坡明年担任亚细安轮值主席国，罗家良表示希望在现有合作的基础上，进一步深化协作，增强成员国应对未来工作挑战的能力。

从星期二起一连三天举行的专家论坛，吸引超过150名来自亚细安成员国、国际组织、学术界及私人界的代表参与。