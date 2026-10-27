一场清晨例行检查，竟演变成连环追逐：驾驶马赛地的43岁男子无视警员停车指示，加速逃逸，途中撞上警车和另一辆汽车，还多次闯红灯。他将于星期二（10月27日）在六项交通相关罪名下被控上庭。警方进一步调查发现，他根本没有有效驾驶执照，涉事车辆已被扣押。

新加坡警察部队星期一（26日）发文告说，警员于星期天（25日）凌晨约3时零5分在莱佛士林荫道（Raffles Boulevard）巡逻时发现一辆汽车，并上前进行检查。不料，驾驶汽车的男子没有配合，反而缓缓向前行驶，迫使警员闪避。汽车随后加速逃离，警员展开追逐。

追逐过程中，涉事车辆在海湾道（Bayfront Avenue）一个交通灯路口停在另一辆汽车后方。当警车停在涉事车辆旁边时，男子试图强行从警车与前方车辆之间的缝隙通过，结果撞上警车驾驶座车门，以及前方车辆的右后方保险杠。前方车辆驾驶者因撞击导致背部疼痛受伤。

涉事车辆随后逃离现场，其间在滨海林荫道（Marina Boulevard）、薛尔思道（Sheares Avenue）和滨海连路（Marina Link）闯过多个红灯。警方进一步调查显示，涉事男子未持有效驾照，车辆已被警方扣押。

男子将在六项交通相关罪名下被控，包括危险驾驶导致他人受伤、未遵从制服警员指示停车、驾驶没有保险的车辆、发生交通事故后没有停下，以及发生交通事故后没有提供援助。

警方指出，将严正处置任何无有效驾照却触犯交通条例的人，并呼吁公众保持警惕，若在社区内发现任何可疑行径，应及时举报。