近年来，亚细安各国企业对具备绿色技能人才的需求日益增加。一项跨国研究显示，2024年我国绿色人才占整体招聘人数的比率达10.1%，高于五个亚细安成员国。不过，区域内的绿色人才需求，仍主要集中在少数高技能岗位，尤其是合规及可持续发展相关职位。

新成立的亚细安劳工统计网络（ASEAN Labour Statisticians Network，简称ALSN），星期二（10月27日）发布《亚细安绿色工作和技能供需分析报告》。

报告根据职场社交平台LinkedIn的数据，分析新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南六国，在2021年至2024年绿色人才招聘情况。

数据显示，新加坡绿色人才占整体招聘人数比率，从2021年的6.9%上升至2024年的10.1%，高于六国平均的6.7%。马国以7.4%居次，其他国家的比率则介于5.4%至6.1%。

根据LinkedIn定义，绿色人才不仅包括从事绿色工作岗位的人，也涵盖拥有至少一项绿色技能、但目前未必从事相关工作的员工。

绿色人才需求集中在少数高技能岗位

不过，报告指出，绿色人才需求主要集中在少数高技能岗位，尤其是卫生、安全与环境经理，以及可持续发展职位。这类人才的需求在工业领域最为强劲，部分原因是企业须遵守环境法规、可持续发展信息披露规定等要求。

尽管部分绿色工作的人才需求持续增长，但报告指出，亚细安各国推动绿色就业的发展，仍主要靠政府政策和公共措施。

目前不少措施侧重于绿色技能培训，但市场未必有足够的相关工作机会。因此，报告指可进一步加强对绿色劳动力需求。

此外，报告采用的统计定义，亚细安各国目前属于绿色职业的工作岗位，不到整体就业的1%；相比之下，约22.3%的工作岗位，具备绿色转型潜力。这意味着只要员工接受适当培训，或配备所需设备，就能以更环保的方式完成现有工作。

根据最新可得数据，印尼有39%的就业岗位具备绿色转型潜力，新加坡则为4%，在10个亚细安国家中排最低。报告指出，各国可根据有关潜力，规划未来的人力需求和技能培训方向。

2050年亚细安再生能源工作岗位可超500万

报告也预测，随着绿色经济发展，亚细安再生能源行业，将创造更多工作机会。根据报告引用的就业预测，在不同政策情景下，新加坡再生能源行业的工作岗位，到了2050年，可能达到约5400个至12万7300个。届时亚细安的再生能源工作，可超过546万个，比去年逾百万个增加数倍。

主管亚细安社会文化共同体的亚细安副秘书长山伦（San Lwin）在报告发布仪式上致辞时说，绿色转型正改变生产、投资和贸易模式，也为就业市场带来变化。它不仅创造新的工作和就业机会，也改变现有工作性质，并对员工技能提出新要求。

“对亚细安而言，绿色转型不仅是环境或经济课题，更关乎人力资本发展。我们须协助员工掌握绿色技能、提供相关就业机会，同时确保培训系统和企业能够适应转型需求，让绿色转型公平且具包容。”