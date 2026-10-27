屠妖节前夕，地铁及部分巴士路线将延长运行时间，武吉班让轻轨及樟宜机场支线的服务时间则保持不变。

SMRT和新捷运星期二（10月27日）发文告说，配合11月7日（星期六）屠妖节前夕，所有六条地铁线与盛港榜鹅轻轨系统的末班列车时间将延长约30分钟。

南北线与东西线，从政府大厦站开往裕廊东、滨海南码头、巴西立及大士连路站的末班列车，将于11月7日深夜零时30分发车。

环线方面，开往体育场站的末班车将在深夜零时17分开出多美歌站；开往加利谷及植物园站的末班车则分别在零时21分和零时29分开出滨海湾站。

汤申—东海岸线从兀兰北开往碧湾站的末班车为深夜零时整，反方向末班车则为零时12分。

新捷运经营的东北线从港湾站开往榜鹅海岸站的末班列车于深夜零时30分发车，反方向末班车则于零时整开出。

滨海市区线从武吉班让开往博览站的末班车于零时零3分发车，反方向末班车则于零时零4分开出。盛港榜鹅轻轨系统末班列车分别延长至隔天凌晨1时零6分和1时零9分。

巴士服务方面，新捷运、SMRT、易塔通（Tower Transit）和前进新加坡（Go-Ahead）经营的53条路线也会延长末班车发车时间至隔天凌晨。

53条巴士线路是：60A、63M、83、114A、143M、173A、181A、189A、222、225G、228、229、232、238、240、241、243G、282、284、285、291、292、293、300、301、302、307、315、325、333、334、335、358、359、382G、386、410W、804、812、859A、901、911、912A/B、913、920、922、941、945、947、973A、974A、983A以及992路巴士。

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