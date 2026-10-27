演唱会期间公然吸食电子烟被拍下，管理国家体育场的加冷汇目前正配合卫科局调查这起事件，并强调场馆内严禁吸烟和吸食电子烟，违例者可能被请离场地，并转交有关当局处理。

《联合早报》早前报道，韩国天团BigBang10月18日在国家体育场举行20周年巡演时，一名男子明目张胆拿着电子烟吞云吐雾被周围观众拍下。拍下视频的观众隔天通过社媒平台Threads曝光所见，并透露已向卫生科学局举报。

管理国家体育场的加冷汇星期一（10月26日）答复《联合早报》询问时说，目前正配合卫科局调查这起事件。

发言人指出，加冷汇管理的所有场所都严禁吸烟和吸食电子烟。违例者将被要求立即停止吸烟行为，也可能被请离场地，并转交有关当局处理。

发言人也说，加冷汇会在各项活动期间安排引座员和保安人员在场内巡逻，确保观众安全，并监督公众是否遵守入场规定。

加冷汇呼吁观众若目击违法或滋扰行为，应及时通知引座员或保安人员，以便工作人员立即提供协助。

卫科局：鼓励公众举报

卫科局受询时说，当局已知悉这起事件，并正在展开调查。当局提醒公众，在新加坡持有电子烟属违法行为，任何被发现持有电子烟的人，可被罚款最高1万元。

若电子烟含有依托咪酯（etomidate）等致幻药物，使用者将面对更严厉的刑罚，包括最高监禁10年，或罚款2万元，或两者兼施。

卫科局鼓励公众通过网上表格，或拨打卫科局热线电话举报涉电子烟的行为。卫科局也吁请知情人士举报时提供事发地点、日期、吸食或分销电子烟者的资料或照片，以及任何有关信息，以助当局进行调查。