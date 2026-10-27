为助力亚细安2030年实现可再生能源占总发电能力45%的目标，区域各国须为跨境电力交易建立监管框架，加速跨境电力贸易，并利用可再生能源推动绿色工业化。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期二（10月27日）在新加坡—国际可再生能源机构（简称IRENA）高级别论坛上致辞说，东南亚可再生能源四散分布，必须加强区域互通互联，以充分发挥潜力。

亚细安目标是到2030年，让可再生能源占所有发电设备总能力的45%。据亚细安能源中心（ACE）近期发布的《第九份亚细安能源展望》（9th ASEAN Energy Outlook）预估，亚细安每年须新增约26吉瓦（gigawatts）的可再生能源发电能力以达标，是过去10年发展总量的四倍。

可再生能源跨境项目是亚细亚电网发展基石

陈诗龙指出，挑战不仅在于开发更多可再生能源项目，也须确保项目具备经济效益并能获得融资。成功的跨境项目将成为亚细安电网的发展基石，把可再生能源与区域内有需求的地方连接上。

为此，陈诗龙认为要进行的工作有三方面，也就是为跨境电力交易建立清晰且可预测的监管框架、加快跨境电力交易项目，以及利用可再生能源推动绿色工业化。

他指出，若缺乏跨境电力交易的监管框架，要吸引投资以充分发挥亚细安电网的潜力，会是一大挑战。除了实体基础设施，区域也需要在跨境电力输送安排，以及跨境“可再生能源证书”（REC，即绿证）等方面加强合作。

其次，区域须识别并推进应优先发展的跨境电力交易项目，加强参与国之间的合作，并解决区域电力连通在开发和运营中面对的实际挑战。

推动低碳经济转型需各国与业界及国际组织合作

此外，他认为应充分利用可再生能源，推动绿色工业发展。多使用可再生能源及其他低碳替代能源，有助各行业减少碳排并保持竞争力；同时为绿色工业生产、技术和供应链创造投资新机遇，推动区域往低碳经济转型。

能源市场管理局局长潘国强（左二）与法国能源监管委员会主席瓦尔贡（Emmanuelle Wargon，右二）10月27日签署谅解备忘录。能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生（左一）以及法国驻新加坡大使马纪樵（Stephen Marchisio，右一）也在场见证。（能源市场管理局提供）

这些都需要各国政府、业界和国际组织之间紧密配合。故此，能源市场管理局星期二在新加坡国际能源周上，分别与法国能源监管委员会（Commission de régulation de l’énergie，简称CRE），以及新西兰电力局（毛利语：Te Mana Hiko）签署备忘录。

通过与法国签署谅解备忘录，新加坡可借鉴法国在跨境电力互联和欧洲一体化电力市场方面的丰富经验。双方也有机会交流研究监管框架和市场机制的制定，以促进跨境电力的连通，并推动能源转型。

能源局局长潘国强（左二）与新西兰电力局副主席韦斯特高（Erik Westergaard，右二）10月27日签署安排备忘录。能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生（左一）以及新西兰驻新加坡代理最高专员（Acting New Zealand High Commissioner to Singapore）比尔基（Caroline Bilkey，右一）也在场见证。（能源市场管理局提供）

与新西兰的安排备忘录，则涵盖双方在电力市场的规划和监管，以及低碳能源技术的管理和整合方面的合作和经验分享。特别是新西兰电力系统中使用可再生能源比例较高，可供新加坡参考借鉴，以推进电力领域脱碳。

除了一系列实际交流活动如共办工作坊和研讨会、相关知识与经验分享等，能源局也会与两家机构透过亚细安和新加坡国际能源周等区域和国际平台，寻求高层对话与合作的机会。