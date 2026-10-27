跨境烟霾是个不易解决的棘手问题，除了搜证困难，还须确保海外企业配合调查。我国政府正在检讨《跨境烟霾污染法令》，准备修法，填补执法漏洞、强化企业问责，对引发跨境烟霾的责任方采取果断行动。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（10月27日）出席“永续采购论坛”，向与会者讲述政府应对跨境烟霾污染问题时面对的两大挑战，并强调产品认证制度在环境保护方面扮演的重要角色。

国家环境局日前对跨境烟霾展开调查，向10家在印度尼西亚运作的企业发出预防措施通知书，通知企业采取行动扑灭森林和泥炭地火灾；另向10家本地注册企业发出法律通知，要求这些企业披露在新加坡和印尼的所有关联企业，以及在印尼经营的土地特许经营区。

傅海燕致辞时指出，跨境执法有两大实际挑战，首先是需要海外企业配合调查工作。援引《跨境烟霾污染法令》第10节条文发出的法律通知，能让我国政府获取所需信息查明真相，厘清企业责任，但我国政府难以在其他国家行使新加坡的执法权。

若海外企业拒绝遵守通知书列出的要求，而企业的高管人员又没入境新加坡，执法会更加困难。

傅海燕：即使检讨修法 寻求新印合作的立场始终如一

傅海燕指出，我国的执法框架不应容许企业拒绝合作或选择不入境新加坡，以此阻挠调查工作。不过，她也强调，相互合作至关重要。

她说：“我们始终持开放态度，愿意与印尼当局合作，因为我们相信双方目标一致，都力求向相关企业追究责任。即使我方如今希望加紧修法作出调整，但我们的这个立场和态度始终如一，不会改变，也不曾改变。”

跨境烟霾污染调查工作的另一挑战，在于厘清企业之间的联系、土地拥有和控制权，及它们采取了哪些措施来防范与灭火等等。然而这些相关信息大多在海外，新加坡政府难以取得。

即使海外企业提供信息或文件，核实信息真伪也极其困难。当局也难以进入其他国家展开调查或搜证。

傅海燕透露，政府正在检讨加强包括《跨境烟霾污染法令》在内的现行法律，必要时将修订旧法或制定新法。她说：“我们的目标是弥补执法漏洞，加强企业问责，提升能力对跨境烟霾责任方展开调查并采取果断行动。”

如果造成烟霾的责任方在新加坡有利益关系，就能通过其他方式进行问责，例如法律和监管措施，及针对投资者、出资人和市场的审查。更严格的审查已促使一些企业公开回应并阐明各自的立场。

傅海燕说：“从更宏观的角度说，企业不仅要对监管机构负责。投资者、出资人、客户及广大公众，会越来越期望企业展现出负责任的环保行为规范。”

傅海燕强调，企业须对自身的运营状况与供应链对环境造成的破坏承担责任。另一方面，尽管环保标签和秉持环保原则进行采购可创造市场对环保永续产品的需求，进而推动企业履行责任，但一套可信的标准必须以证据和问责制为基础。

她进一步解释，认证体系须确保获得认证的企业持续遵守环保标准。以跨境烟霾为例，新加坡环境理事会加强监管，要求企业提交额外报告与检查供应链，若企业达不到要求，所获得的“升级版绿色标签认证”（SGLS+）可能被中止。

印尼林火引发的烟霾持续扩散，笼罩本区域多国上空。不过，随着风向转变，新加坡空气质量近日有所好转。

根据环境局预测，我国星期三（28日）的24小时空气污染指数（PSI）将介于60点至90点，属适中水平。星期四（29日）和星期五（30日）的风向预计转为东偏东南或南偏东南，虽然可能将烟雾从印尼苏门答腊南部吹来新加坡，但本区域估计会下阵雨，有助降低烟霾出现的概率。