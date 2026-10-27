2020年以超过40%高回报率兜售涵盖美国股票、期权交易、人工智能（AI）外汇交易机器人和加密货币的投资计划，一名年轻的大东方前财务顾问在计划崩盘后，一年内骗取自己的亲友与客户的亲友共近870万元，用来补偿客户损失和赌博以图“回本”。

被告陈凯民（26岁，译音）星期二（10月27日）承认22项包括多个单项及综合欺骗控状、伪造文书控状、转移赃款控状，以及向公务员提供虚假资料等控状；其余68项控状交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是大东方理财公司的财务顾问。2020年，年仅20岁的他为了赚取更多佣金，制定了一项吸引投资者的计划，声称可通过投资美国股票、期权交易、人工智能（AI）外汇交易机器人和加密货币赚取超过40%的高回报。

起初，被告将所收到的投资款都用于该计划，但他在2023年初发现投资计划已经失败，不可能再向投资者兑现所承诺的回报。为了弥补投资者的损失，他决定制定更具吸引力的投资计划，以骗取他人资金填补亏空。

他对身边的亲友下手，包括中学同学和国民服役期间认识的朋友，连朋友和客户的父母和男女朋友也不放过。

为了诱骗他们上当，他利用高回报率和复杂的投资计划，让受害者觉得有利可图；他还一直保持光鲜亮丽的形象，穿名牌、开豪车，让人觉得他很有钱。他也招募人手，为他招揽更多受害者。

短短一年内，他欺骗82人共869万4169元，造成他们实际损失523万4294元。他分文未用于投资，而是全部用来兑现之前计划崩盘时向投资者承诺的回报，以及支付个人开销；剩余的钱则拿到新加坡博彩公司下注和到圣淘沙名胜世界赌博超过170次，想以此回本，但几乎都输光。

到了2023年底，越来越多受害者开始向被告追讨款项。为了应付他们，他编造各种借口，包括谎称自己被商业事务局调查、银行账户遭当局冻结、助手卷款而逃、自己也是诈骗受害者等。为了取信于人，他向警方报假案，谎称银行账户被冻结，还伪造了警方信件和文件。但最终仍有多名受害者报案；在警方要求他到警局接受调查后，他带着资金流向记录自首。

控辩交锋焦点 年纪较轻犯案是否从轻发落

主控官要求判处被告坐牢136个月，即11年又四个月；代表律师则请求法官判处被告坐牢114个月，即九年半。

双方的主要争论点在于是否应因被告年纪相对较轻而轻判。代表律师求情时说，被告犯案时年仅二十二三岁，因年少糊涂，不知道如何正确面对崩盘局面，也不知道如何求助，导致一错再错，误以为通过赌博能够解决问题。

律师认为，被告仍然年轻，法庭应给他适当机会重获新生；而且他已在积极检讨自己的过错，并在家人和教会的支持下，改变了当初一切金钱至上的观念。

主控官反驳称，被告并非一个“糊涂”的年轻人，而是一直非常理性、计划极为周密，不仅能维持长期的诈骗计划，还操控其他人为他行骗。

主控官说，被告后来策划填补亏空、赌博，都是为了保护自己的声誉，是在权衡利弊后作出的选择，并且深知自己所做的一切都建立在诈骗之上。

主控官指出，控方所要求的刑罚已考虑被告及早认罪；而且他出狱后也才30多岁，仍处于打拼事业的黄金年龄。

法官将案件展期至11月13日下判。