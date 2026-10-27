日本与东南亚须继续加深对彼此立场和愿景的理解，以充分释放合作潜力，谱写双方关系新篇章。东南亚也蕴藏巨大的潜力与机遇，拥有自身价值和优势，外界不该仅从大国竞争的视角看待东南亚。

外交部兼内政部第二部长沈颖，星期二（10月27日）为新加坡国立大学东亚研究所日本中心主持揭幕式。她致辞时回顾并展望日本与新加坡及东南亚的关系。今年是新日建交60周年，两国已升格为战略伙伴关系。

沈颖说，二战后日本与东南亚走过漫长的历程，日据时期是包括新加坡在内、本区域多国历史上的黑暗一页。“虽然我们不会忘记过去和汲取惨痛教训，但我们决定向前看。多年来，双方建立了以信任、尊重和互利为基础的伙伴关系，日本也在东南亚的发展发挥了具建设性的作用。”

1973年，日本成为与亚细安建立非正式对话关系的首个国家。四年后，时任日本首相福田赳夫出访马尼拉时，发表了“福田主义”，提出与亚细安建立和平、友好及平等关系的主张。双方其后不断在投资和经贸等领域交流，最终在2023年升级为全面战略伙伴关系。

亚细安是日本2025年的第二大贸易伙伴，约占日本贸易总额15%；新加坡目前则是日本第三大外来投资国。

外交部兼内政部第二部长沈颖（中）星期二（10月27日）在四季酒店，为新加坡国立大学东亚研究所日本中心主持揭幕式。出席者包括国大东亚研究所日本中心主任柳墉昱博士（左起）、国大东亚研究所主席郑国枰博士、日本驻新加坡大使石川浩司，以及东亚研究所所长席睿德教授。（国大东亚研究所提供）

沈颖指出，亚细安各国虽有不同历史、文化、政治制度、经济结构和战略前景，但仍找到了合作、加深区域一体化与外部联系的方法。东南亚有望在2030年成为世界第四大经济体，数码经济届时料增长至1万亿美元（1.28万亿新元）。“我们（东南亚）地处多条重要航线的交汇处，日本大部分贸易都经过这里。这些都凸显各方应基于东南亚自身的价值同我们接触，而不应仅从大国竞争的视角看待我们。”

至于应如何看待日本，沈颖认为，日本仍是全球关键经济体，具有领先的工业能力、技术、金融实力和文化资本，并且正在经历重大转变。这包括在国内加大对17个战略领域的投资，提高经济增长和国家韧性；在安全合作上，日本与东南亚的合作除了一直通过亚细安区域论坛和亚细安加八防长会议推进，如今也采取更积极主动的姿态，包括通过其“政府安全保障能力强化支援”（Official Security Assistance）机制开展合作。新加坡一直支持在安全事务上与日本加强合作。

不过，沈颖也提到，区域内一些国家对日本可能持有不同看法，认为某些历史问题尚未解决。她重申希望日本能更清楚地阐明对历史问题的立场，化解这些悬而未决的课题。

沈颖说，日本与东南亚政府将继续深化合作，学术、商业和文化界也可出一分力。

新成立的国大东亚研究所日本中心将作为桥梁，促进当代日本政治与政策的研究与对话、分析日本外交政策与国际关系、通过合作计划强化与日本学术界的联系，以及把日本相关议题和视角带给东南亚受众。中心主任为柳墉昱（Ryu Yongwook）博士。