阿叔被指把组屋消防水管隔间当“私人储藏室”，市镇会贴告示要求清理后，居民疑他又将杂物搬到楼下。面对记者询问，阿叔否认知情，声称没见过有关杂物。

《新明日报》接获读者通报，指文忠路第10A座组屋放置消防水管的隔间，被居民当成储藏室，里面堆积了各种杂物，包括轮胎、篮子、塑料瓶等。

记者本月21日走访时发现，36楼的消防水管隔间，以及旁边的电梯与机械立管隔间，分别堆放着脚踏车轮胎、空饮料瓶、数个箱子及装满杂物的袋子等。消防水管间门上贴有市镇会的告示，要求居民在四天内清空物品。

35楼的消防水管间门上贴着同样告示，但里面已无杂物。

另外，35楼至37楼的楼梯间也放置了不少杂物，包括扫把、空瓶、桌椅、脚踏车，甚至还有一个悬挂着的练拳沙包。

居民陈先生（50岁，办公室职员）透露，杂物相信是37楼的一名住户堆放的。他说，最初并未留意，直到看见一名戴口罩的阿叔接连拿着物品经过他家门口，才发现此事。

他知道后立即向市镇会反映。

“主要是担心万一发生火患，杂物会妨碍民防人员灭火。”

陈先生透露，35楼及36楼的杂物22日被清空，却被“偷偷”搬到较低楼层的隔间摆放。

记者23日再次走访时，遇到一名戴口罩、拿着装有塑料瓶的环保袋的阿叔，他与陈先生形容的人相似。

这名阿叔被问及是否知道杂物是谁放时，否认看过消防水管隔间和楼梯间的杂物。

阿叔有意避开记者，称自己“走错楼了”，待记者离开才迅速回家。

市镇会采行动清走物品

丹戎巴葛市镇会回复《新明日报》时指出，市镇会人员此前已与相关居民沟通，并发出清除物品通知。发言人说，期限到了物品仍未清理，当局于是采取行动清除。

市镇会也联系其他单位的居民及发出相关通知，给予他们时间清理物品，若到期未清，将采取进一步行动。

民防部队也接到物品放置在消防水管隔间的反馈，市镇会向民防部队说明了清理这些物品的相关安排。

“我们重视居民的安全与福祉，市镇会将持续关注事态发展，并与居民合作，确保公共区域安全畅通。”

完整报道，请翻阅2026年10月27日的《新明日报》。