狮城女子申诉，到新山看牙医时被劝说补牙，岂料事后疼痛难忍，再次补牙又出状况，直呼花钱买罪受。

这起事件发生在9月4日，地点是柔佛新山大丰花园的全民牙科诊所。

40岁的事主李小姐受访时说，她之前都在武吉英达的全民牙科诊所洗牙，因为当天预约不了，才临时改到大丰花园的分行。

“我原本只想洗牙和抛光，毕竟牙齿没有任何问题，但牙医却建议我补牙。”

李小姐说，本来以为只是填充材料，岂料牙医竟毫无预警地钻牙，过程异常疼痛，而且孔洞显得十分大。

她说，她一共花费了约383令吉（约120新元），而补牙部分甚至出现发炎情况，导致侧脸肿胀，甚至还须吃止痛药。

“这是我人生中第一次体会到那么痛苦的事情，我把照片发给客服看，他们指我的牙齿神经暴露在外，安排我去看一个资深的牙医。”

大约两周后，她去奥斯汀山（Mount Austin）的全民牙科诊所，对方重新帮她补牙。

“他们突然又拿掉全部填充物，重新补牙，结果也没有补好。我现在喝水漱口时仍然会敏感刺痛，牙齿闭合时，还会咬到牙肉。”

李小姐沮丧地说，过后多次向客服反馈，但回复十分缓慢，自己也很后悔当初决定补牙。“我也想告诉大家，为了省钱，特地到新山看牙，也未必值得。”

牙科集团：将展开调查

全民牙科集团受询时指出，一向来重视病人的反馈，也致力于维持高水准的专业护理标准。

集团将针对此事展开调查，并按照既定程序直接跟进病人的投诉。由于涉及病人隐私，他们无法评论具体的治疗细节。

集团也强调，会继续以负责任和专业的态度，妥善处理病人的投诉与疑虑。

完整报道，请翻阅2026年10月27日的《新明日报》。