德国总理默茨星期二（10月27日）抵达新加坡进行两天正式访问。我国总理 黄循财 与 默茨 举行会谈后，召开联合记者会，宣布为新德战略伙伴关系推出新的联合宣言和更新版的联合工作计划。

新加坡与 德国 将继续深化两年前提升的战略伙伴关系，在新领域拓展合作。这包括在工业人工智能的开发与应用方面发挥互补优势，推动机器人和自动化解决方案在制造业、物流业等领域的应用，为企业和员工创造新机遇。

新加坡与德国于2024年11月将双边关系提升为战略伙伴，推出的首份两年联合工作计划，将于今年届满。

新加坡外交部文告指出，新的联合工作计划将为新德两国关系发展提供“具前瞻性和目标宏远”的指引。联合工作计划将围绕五大方面展开：政治、国防、安全与情报；贸易、投资、交通与城市发展；数码化与人工智能；研究、科学、技术与创新；以及能源转型、绿色经济与气候。

黄总理在联合记者会上说，在战略伙伴关系框架下，新德两国还有许多可以携手推进的工作，包括在数码经济与人工智能领域。

黄总理：与德国合作能为国人创造新就业机会

他指出，数码科技和人工智能具有巨大潜力，能够推动经济转型，为企业和员工创造新机遇，而新德两国各有所长，能互补优势。

黄总理说，德国在工业实力和工程技术方面处于世界领先地位，我国也已开始投资于数码科技和人工智能。“若结合两国优势，我们可以在工业人工智能等领域取得进展，在制造业、物流业及其他经济领域，推广机器人和自动化解决方案。”

黄总理指出，过去数十年来，新加坡与德国企业的合作已惠及许多本地中小企业和员工，而随着两国深化伙伴关系，这类合作将继续为本地企业开拓新机遇。“这将为新加坡人创造新的就业机会，并让他们通过相关技能培训，掌握胜任这些工作所需的能力。”

新德两国也将通过各自新成立的人工智能安全机构，在人工智能安全领域展开合作。两国还将推动更多联合科研与创新项目，包括推进在人工智能、先进制造、绿色技术、半导体、量子科技及太空技术等领域的合作。

我国明年担任亚细安轮值主席国 将深化亚细安与欧盟合作

新加坡明年担任亚细安轮值主席国时，将致力于深化亚细安与德国及欧盟的伙伴关系，推进亚细安—欧盟自由贸易协定谈判。

黄总理说，推动自贸协定的工作复杂且具挑战。不过，已有越来越多亚细安成员国与欧盟商谈贸易协定，“这让我们更有信心，亚细安也能作为一个整体，在与欧盟的自贸谈判中取得进展”。

欧盟已与新加坡和越南签署双边自贸协定，也正与马来西亚、泰国和印度尼西亚等亚细安国家展开谈判。

新加坡和德国也将探讨借助欧盟与新加坡的数码贸易协定，以及亚细安数码经济框架协定，推动欧盟与亚细安数码体系对接，让企业更顺畅地跨区域经营，惠及两地人民。

德国盼更好整合区域自贸安排 开拓更多机遇

默茨说，德国希望进一步扩大贸易与投资联系，更好地整合与区域伙伴现有的自由贸易安排，为德国与德国企业在这个区域开拓更多机遇。

默茨也表明支持欧洲与亚细安国家之间加强合作。他说：“鉴于世界发生了根本性变化，我们已意识到这些关系对我们而言是多么珍贵……随着全球形势改变，我们有望与这个地区的国家实现更深入的合作。”

面对更加复杂多变的世界，黄总理和默茨都强调，新德两国应更紧密合作。

黄总理星期二早上在国会大厦为默茨举行欢迎仪式。默茨在黄总理的陪同下检阅仪仗队，随后出席胡姬花命名仪式，并进行双边会谈。

根据外交部文告，黄总理与默茨在会谈中再次肯定新德两国在经济、国防、科技及人文交流等领域“卓越、悠久且广泛的伙伴关系”。

默茨随后还与尚达曼总统会晤，并出席国务资政李显龙为他设的午宴。

李资政星期二在脸书贴文说，他与默茨讨论了欧洲与亚洲的局势发展，以及在全球不确定性加剧之际，维护自由贸易和以规则为基础的国际秩序的重要性。