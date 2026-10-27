能源市场管理局和国家环境局已委聘顾问团队，协助我国做好准备，在明年接受国际原子能机构的综合核基础设施第一阶段评估。

能源局预计今年底委任第二个技术专家顾问团，以支持我国建设核能专业能力。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期二（10月27日）在能源局和国际原子能机构（IAEA）举办的首届联合论坛上致辞，宣布了上述进展。

能源局委托12家咨询公司组成顾问团，工作范围将根据国际原子能机构里程碑方案（IAEA Milestones Approach）涵盖的重点领域分成三大类，即技术与经济、法律与监管框架，以及组织架构。

其中，技术与经济方面涉及核安全、资金与融资、辐射防护、环境保护、核保障、场址和配套设施、电网、核安保、核燃料循环、放射性废物管理以及紧急规划等。

法律和监管框架涵盖与核能相关的法规。组织架构则关乎国家政策方向、工业界参与、采购、管理体系、人力资源发展以及相关方的参与。

能源局局长潘国强说，新加坡正在培养和提升评估核能的专业能力，以便更严谨判断核能是否安全且适合本地。如何加强我国能源安全也是当局探讨的重点之一。

“我们期待与顾问团合作以加强技术能力，支持新加坡为明年的‘综合核基础设施评估’（Integrated Nuclear Infrastructure Review，简称INIR）第一阶段任务做准备。”

环境局星期二也发文告宣布，正式委托三家顾问公司，协助提升我国在核能安全、监管和环境保护的能力。

当局今年3月已宣布将在年内开展三项核安全相关研究，分别检视核设施的国际法规和环境标准、国际核安全标准与要求，以及核能发电厂可能带来的环境影响。

受委托负责这些工作的三家咨询公司是Enconet Consulting GMBH、AtkinsRéalis新加坡，以及环境资源管理公司（简称ERM）。

我国政府至今尚未决定是否部署核能，目前正依据国际原子能机构里程碑方案，针对核能技术、法律和组织等19个关键领域提升和培养专业能力，以便在充分了解后决定是否采用核能。

环境局局长刘君雅指出，建立强大的技术和监管能力，对于评估核能的安全性至关重要。“这些研究将借鉴国际经验和做法，支持环境局加强核安全、监管和环境保护方面的专业能力。”