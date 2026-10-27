新加坡辣椒螃蟹搭配德国雷司令白葡萄酒，不是最容易让人想到的组合，却意外相得益彰。新加坡总理黄循财以这个搭配比喻新德关系——两国不完全相同也能合作，彼此的差异甚至可成为力量的来源。

黄总理星期二（10月27日）晚间设宴款待到访我国的德国总理默茨（Friedrich Merz）。晚宴上，宾客品尝新加坡辣椒螃蟹时，也佐以德国雷司令白葡萄酒（Riesling）。

黄总理在祝酒词中说，这也许不是最显而易见的搭配，但雷司令清新的酸度，与辣椒螃蟹浓郁辛辣的风味十分契合。

“这或许也给了两国一些启示。我们不必完全相同，也能很好地合作。事实上，两国的差异可以成为力量的来源。”

他说，德国带来自身的传统、能力和视角，新加坡也有自己的优势。当两国携手，就能开拓单凭各自力量未必能想象的新可能。

新加坡明年担任亚细安轮值主席国，也恰逢亚细安与欧盟建立对话关系50周年。黄总理说，我国将与德国合作，进一步拉近两个区域的关系。

他说：“在其他国家纷纷筑起围墙之际，我们反而要搭起更多桥梁，让我们的经济、企业和人民互联互通。”

新德优势互补 可开拓新可能

黄总理指出，新德看似两个截然不同的国家，却有着共同的信念，坚信国家的未来取决于我们能否凭借原创力、进取心及国民的技能去开疆拓土。

德国以卓越的工程技术和工业工艺闻名，“德国制造”在世界各地都是品质与可靠的标志，这些优势在数码时代依然重要。新加坡则为德国提供一个高度互联、值得信赖的亚洲基地，有着生机盎然的生态系统，让新点子得以发展、测试，进而扩大应用规模。

“我们可把德国深厚的专业技术同新加坡的连通和灵活优势相结合，在工业人工智能（AI）、先进制造、生物医学等新兴领域开拓更多可能。”

新德今年也启动“新加坡—德国创新年”，进一步连接两国创新生态，推动新兴科技领域的合作。两国星期二也发表战略伙伴关系联合声明和新的联合工作计划。

国防是新德合作重要支柱 源自数十年互信与承诺

两国的互补关系也延伸至国防领域。黄总理指出，新加坡武装部队珍惜到德国训练的机会，两国下来也将拓展国防科技、网络、太空和供应链韧性等新领域的合作。

黄总理强调：“如此密切的合作并非一朝一夕形成，而是反映了数十年来累积的互信，以及双方对彼此安全所作出的共同承诺。”

黄总理说，新德都从开放和互联互通的世界中获益良多，也深知合作和贸易并非零和博弈。两国都希望维持各自区域开放、巩固以规则为基础的国际秩序，并证明即使世界日益分化，合作不仅仍然可行，甚至更有必要。

默茨则指出，在大国竞争加剧的新时代，新德伙伴关系比以往任何时候都更加重要。

他说：“两国都坚信国际秩序应由公平规则与有效制度来构建。我们也坚信，面对当今挑战，最有效的方式是多方合作，开拓可靠的国际伙伴关系。”

他也说，新德关系不光体现在高层政治和贸易往来，也落实到多项具体合作上，例如已有约2400家德企在新加坡开展业务。两国也都深信，创新是提升经济竞争力和社会韧性的关键。

他最后也呼应黄总理的晚宴比喻，笑言自己喜欢亚洲美食，而德国雷司令“与亚洲美食是绝配”。