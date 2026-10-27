盛港综合医院在手术室采用空调循环回风系统后，每年可节省338万千瓦时的能源，节约开支超过80万元，相当于1万2000个四房式组屋单位一个月的用电量。随着这个系统扩大至全天候运作，医院预计每年节省的费用可翻倍。

盛港医院的这个举措为它赢得了新加坡医疗可持续发展奖项的最高荣誉“可持续发展之星奖”。国大医院的手术室节能项目也获得这个奖项。两项计划分别通过空调循环回风和通风系统调节，在维持手术安全和空气质量的同时减少能源消耗。

这些奖项星期二（10月27日）在首届国立健保集团可持续发展周期间举行的新加坡医疗可持续发展研讨会上颁发。

本地三大公立医疗集群——国立健保集团、国立大学医学组织及新保集团在会上作出承诺，将推广低碳临床护理措施，加大对医疗资源的循环利用，在维持患者护理质量的同时，减少医疗服务对环境的影响。它们也承诺探索低碳临床替代方案，减少不必要的检查和治疗，并加强医疗废物分类，推动不锈钢、布料和塑料等材料的回收利用。

研讨会在兀兰医院举行，超过500人出席，主宾是教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生。

普杰立：九成排放源自间接排放 多管齐下打造绿色医疗

普杰立医生致辞时指出，全球医疗领域每年产生的温室气体排放约占总排放量的5%，比航空业和航运业的排放总和还多。本地医疗体系的碳排放强度比其他先进经济体低约20%，但仍有进一步减排的空间。

他说，医疗领域的碳排放约90%来自间接排放，涉及食品、交通、物流、电力、药物及医疗产品等。推动绿色医疗不能单靠医院的努力，也须从基础设施、医疗服务提供方式、资源使用与医疗人员培训等多方面着手。

盛港综合医院采用空调循环回风系统就是绿色医疗的好例子。这个项目的第一阶段涵盖28间手术室，每年可节省338万千瓦时的能源，减少开支约81万8000元。

项目团队领导、盛港综合医院可持续发展部主任兼运营主任拉杰什（Rajesh Kumar，51岁）受访时透露，手术室约占医院耗能总量的10%，因为空调与通风系统须持续运作，以维持手术所需的温度、湿度和空气质量。

盛港综合医院可持续发展部主任兼运营主任拉杰什带领团队推动的手术室节能项目获得“永续发展之星奖”。此项目每年可节省能源开超过80万元，预计系统全天候运作后节约可翻倍。（陈渊庄摄）

传统手术室通常使用100%的室外新风，经冷却和处理后送入室内。循环回风系统能回收约70%的室内空气，经过过滤后重新使用，从而减少冷却新风所需的能源。

拉杰什说：“对我们来说，最重要的是在节省能源的同时，确保患者安全和手术室的空气质量不受影响。”

团队在系统正式使用前，先选定一间手术室进行为期一年的试验，监测温度、气压和湿度，并检测空气中的细菌、真菌及微粒。结果显示，系统清除微粒所需时间约为六至七分钟，与传统系统大致相同，最终获得临床人员与感染控制团队的认可。

项目第一阶段于2025年推行，系统每晚8时至隔天早上6时运作。经过进一步测试后，医院今年将系统扩大至全天候运作，预计每年可节省的费用将增至160万元。

国大医院的通风调节项目则涵盖26间手术室，每年可节省能源超过110万千瓦时，减少碳排放多达456公吨。

国立健保集团可持续发展周从10月26日至29日举行，旗下医疗机构将举办各种活动，向员工和公众介绍绿色医疗。

普杰立医生也宣布，国立健保集团旗下的医疗保健创新中心环境永续发展学院将加强培训力度，提升医疗人员的永续发展能力。三大医疗集群将扩大永续发展倡导者网络，并通过创新挑战赛，将基层构想转化为可在整个医疗体系推广的方案。

此外，学院将与医疗采购及物流公司ALPS与城市可持续发展咨询公司南科创新（NanRise）合作，推出首个专为医疗领域设计的绿色采购课程，协助医疗专业人员在采购时更有系统地考虑可持续发展因素，同时兼顾成本、品质和临床需求。