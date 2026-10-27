为庆祝屠妖节，总统府本星期天举行开放日，首次搭配有现场专业解说的哨兵交接仪式。

今年的屠妖节正日在11月8日，总统府提前一周于本星期天（11月1日）开放以示庆祝。为了让公众获得更丰富的体验，这次开放日增添了多个亮点，其中最特别的是首次有现场专业解说的哨兵换岗仪式（Changing of Guards），在当天傍晚6时至7时举行。

到时，现场将全日有音乐舞蹈和文娱演出，傍晚时分还有精彩的户外音乐会。新加坡工商联合总会基金会（SBF Foundation）将在园中办社区市集，由社会服务机构设置商品摊位，支持弱势群体谋生，展现对他们的关怀。

公众在参观总统府、欣赏花草与动物生态时，还可参与多项互动体验，例如由新加坡理工学院负责的总统府集印章活动。国家图书馆管理局的流动图书馆“茉莉”（MOLLY）也将开到，设立特色阅读空间，供大众借阅书籍与参与阅读挑战。

本次开放日的入场时间为上午10时至晚上8时，最后入园时间为傍晚6时半。新加坡公民、永久居民，以及随同家人前去的外籍家庭帮佣均可免费入场，其他访客则须门票，成人20元，儿童10元。所有门票和导览活动的收益将全数捐赠给“总统挑战慈善筹款活动”所支持的项目。