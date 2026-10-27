新加坡和印度尼西亚将设立联合工作小组，在追究涉林火企业的责任方面紧密协调、共享信息。

出访雅加达的我国外交部长维文医生星期二（10月27日）与印尼新任外长阿曼纳塔会面。双方会谈约一个半小时后，一同向媒体发表谈话。

近几个月来，印尼林火引发的跨境烟霾引起邻国关切。跨境烟霾是此次会谈的主要议题。两国外长都指出，在霾害中首当其冲的是印尼民众。

阿曼纳塔说，印尼致力于与新加坡等相关方共同追究涉林火企业的责任，让它们接受法律制裁，并强调有必要追踪这些企业的资金流向。

两国外长就设立联合工作小组，以明确企业应负的责任进行了讨论。阿曼纳塔说：“联合工作小组将把信息共享、财务情报和跨境搜证工作连接起来，如果可能，也追讨资产。不能让国界为那些焚烧我们林地并从中牟利的人提供庇护。”

阿曼纳塔也指出，如果取得成功，联合工作小组也可为两国处理低开发票等其他跨境财务问题提供合作基础。

针对新加坡和马来西亚此前提出愿为扑灭林火提供支援，阿曼纳塔表明，印尼理解邻国的关切并感谢邻国愿伸出援手，印尼相关部门会结合实地情况予以考虑。

维文发言时指出，在烟霾问题上，“新加坡与印尼站在一起”。烟霾是两国共同面对的问题，共同合作方能解决。

他特别用印尼语说，厄尔尼诺是自然现象，但林火是人为因素所致。“我们有责任确保印尼和新加坡全体国民的安全，因此我也希望两国政府共同合作，克服挑战。”

维文说，设立联合工作小组将向所有相关企业发出信号，即新印将紧密协调行动和共享信息，“联合工作小组的阻遏作用预计能带来改变”。

新加坡认可印尼总统普拉博沃主张向涉林火企业追责的坚定承诺。维文说，新加坡会行使一切法律和监管权力，未来也准备采取更多法律、监管和经济措施来遏止企业违例。

这是普拉博沃10月1日改组内阁、由阿曼纳塔接任外长后，新印外长首次会面。

新印关系因印尼上星期六（24日）起削减对新加坡天然气出口供应而陷入尴尬。虽然印方称，此举是为了优先照顾国内的能源需求，但由于印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔日前曾表态，要停止向“不尊重”印尼的国家出口能源，引发外界联想。阿曼纳塔和维文对媒体讲话时均未提到天然气供应一事。

新印两国同意，加强双边关系非常重要。阿曼纳塔说，双边关系不时会出现分歧，为了加强沟通渠道，两国将在部长和高级官员级别设立热线。

他指出，新印关系已足够成熟，双方能坦诚沟通，重要的是双方须以“具建设性、相互尊重和开诚布公”的方式化解分歧，并且继续尊重彼此的国内程序、法律框架和国情。

维文也重申，新加坡对印尼的前景充满信心。两国的前途相互交织，新加坡的成功有赖于印尼的繁荣、稳定与和平，因此新加坡希望印尼成功。他指出，新加坡自2014年以来一直是印尼海外直接投资的最主要来源，这就是对印尼未来投下的信任票。