两所教育部幼儿园共53人在食用同家供应商Deli Hub Catering的餐点后，出现肠胃炎症状。当局正在调查这两起事件，并已暂停供应商厂房的营业许可。

新加坡食品局、教育部和传染病管理局星期二（10月27日）发联合文告说，两所教育部幼儿园分别设在盛港安谷连路的康德小学，以及在淡滨尼42街的工商小学。

截至星期一（26日），共有51名学生和两名教职员，于上星期三至五（21日至23日）食用Deli Hub Catering有限公司提供的餐食后，出现肠胃炎症状。

这些患者都已接受门诊治疗、自行服药或自愈，无人住院。两所幼儿园已加强卫生和预防措施，包括对受影响区域进行彻底清洁与消毒，并暂时安排另一家食品供应商提供餐食。

由于仍存在肠胃炎传播风险，食品局星期二起，暂停Deli Hub Catering位于达曼裕廊品质路（Quality Road）厂房的营业许可，直至另行通知。业者停业期间须遵守相关措施，包括彻底清洁和消毒场地、设备与器具。

涉事业者的所有食品处理人员须重新参加并通过第一级食品安全课程，且须在食源性病原体检测呈阴性后，才能继续从事食品处理工作。业者所聘的食品卫生人员在重返岗位前，也须重新参加第三级食品安全课程并通过考试。

食品局提醒食品业者时刻遵守良好食品安全规范，违反公共环境卫生法令者将面对严厉处置。