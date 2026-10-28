新加坡鲜农总会正联合本地四家渔场，通过集中采购优质鱼苗、分批次错峰下苗的新模式，在实现海产稳定供应的同时，降低单一渔场的经营风险。

鲜农总会首席执行官张国健上星期三（10月21日）带领媒体走访东柔佛海峡的海上渔场Smith Marine时介绍，上述计划今年7月开始酝酿，目前已敲定各渔场下苗的时间表与具体数量。

张国健指出，本地水产养殖与销售面临不少挑战。例如，本地鱼苗高度依赖进口，过去各渔场单独采购时因数量不大，往往难以买到最优质的鱼苗。如今改为集中采购，正好解决了这一痛点。“让大家一起分着来养，压力不大。”

除了源头采购，生产周期的统筹管理也是核心。张国健解释，若单一渔场一次性将鱼苗全数下水，一年后虽有大批成鱼，却可能面临市场滞销的风险。因此，团队决定采取错峰模式，安排各渔场在不同时间下苗，从而组织起稳定的市场供应。

渔场以金鲳养殖为试点 目标是拓展金目鲈

他透露，参与计划的渔场将先以养殖周期不到一年的金鲳（pompano）来试水温，最终目标是扩展至养殖周期长达18个月的大金目鲈。

金鲳是新加坡本土养殖渔产之一，养殖周期不到一年。（谢智扬摄）

作为参与计划的渔场之一，Smith Marine目前已饲养了24万条金鲳，预计未来收成可达80公吨至100公吨。渔场老板王宗扬（66岁）受访时坦言，金鲳的市场价值虽然并不高，但希望先把基础打好，接下来一起养殖更高价值的品种，毕竟“你没有做好，你养什么都没有用”。

王宗扬感慨，传统渔业过去都是各自为政，如今抱团合作的力量更大，从鱼苗到饲料都能一起“团购”，有助于显著降低成本。他指出，如果采购数量太少其实并不划算，因为运输费非常昂贵，唯有达到一定的数量，才能找到成本的平衡点。