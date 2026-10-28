为了赚回1角钱押金，你愿意付出多少？

32岁的李文坡（Paul Lee）带着一个空塑料瓶到台湾旅行两周，为它系安全带、量血压，悉心“照料”，只为把它带回新加坡回收。他受访时说，一路上还得小心保护瓶身条码，避免损坏后无法兑换押金。

李文坡上星期四（10月22日）发布视频，记录自己如何将一个塑料瓶从新加坡带到台湾旅行两周，再带回新加坡回收。视频开头，他先喝了一口瓶里的水，看了看瓶身上的1角钱押金标签，接着在飞机上为瓶子系上安全带，让它“坐稳”。

抵达台湾后，李文坡经过回收桶时一度犹豫是否要把瓶子丢掉，但最终还是决定继续带着它“旅行”。接下来的行程中，塑料瓶成了他的特别旅伴：他用绳子牵着瓶子四处“遛”，带它到景点打卡，甚至为它“量血压”。视频最后，他回到新加坡，把瓶子投入饮料容器回收机，取回1角钱押金。视频中一直板着脸的李文坡，终于露出笑容。

这段荒诞又有趣的“瓶子旅行记”在网上引起关注，累积超过70万次观看。有网民称他是“最爱国的人”，也有人分享自己曾把塑料瓶带到印度尼西亚，四天后再带回新加坡回收。新加坡旅游局也留言打趣：“欢迎回家？”

李文坡在影片中对塑料瓶悉心照料，还为它“量血压”。（视频截图）

李文坡：幽默推广回收 让环保信息更易引起共鸣

李文坡是本地塑料回收公司PLASTIFY的总监。他接受《联合早报》访问时说，准备飞往台湾前在机场买饮料时，他想起一名德国内容创作者拍摄的搞笑视频。该视频讲述创作者把德国的塑料瓶带到波兰，再带回德国回收，以取回0.25欧元押金。

“我觉得在台湾旅行两周时重现这个概念，应该会很有趣。”身为塑料回收业者，他也希望借幽默方式，让更多人关注回收。

李文坡笑说，自己一路上受到不少异样目光。在飞机上拍摄为塑料瓶系安全带的画面时，真正的乘客正巧出现，他只好尴尬地道歉，让出座位。为了拍摄在草地上“遛”塑料瓶的画面，他甚至向邻居借来狗绳。

带着空塑料瓶旅行两周，也给李文坡带来不少不便。他须不断腾出背包空间收好瓶子，还得格外小心，避免损坏条码、影响兑换押金。

视频获得如此多关注，让李文坡感到意外。他没想到，原本只是家庭旅行期间的一时兴起，竟引发公众对回收及饮料容器退费制的讨论。他认为，推广回收未必每次都要严肃讨论；有时以幽默方式呈现，反而能让环保信息更容易引起共鸣。他希望这段视频能鼓励更多新加坡人关注回收，并从日常生活中的小行动做起。