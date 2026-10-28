正值壮年和事业黄金期，他却突然发现自己逐渐失去对身体的控制，甚至连平稳走路都变成了挑战。

飞利浦（Philip Ommen，58岁）在46岁那年确诊帕金森病。经历了初期的抗拒与挣扎后，如今的他不仅重新夺回了人生主导权，更选择挺身而出分享自己的历程，让公众了解帕金森病患群体那些“看不见”的痛楚，也鼓励病友积极生活。

2015年，45岁的飞利浦发现左腿和左手出现轻微震颤，隔年被正式确诊为帕金森病。

对于一个正处于事业上升期、需要支撑家庭的职场人来说，这无疑是沉重的打击。飞利浦坦言：“最难接受的是，我逐渐失去部分自主能力，也必须承认自己已经无法像从前一样，以同样的速度完成所有事情。”

在最初的三年里，他在抗拒与挣扎中度过。除了外在的震颤，他还经历了平衡障碍、跌倒和焦虑等问题。有几次，因为突发状况，妻子甚至不得不在半夜将他紧急送往医院。

2023年，由于药物已无法稳定控制病情，经过深思熟虑，他接受了脑深部电刺激手术。手术改善了他的生活质量，不仅步伐和平衡感变好，手部动作更稳定，也逐渐恢复自信。

如今，飞利浦积极参与匹克球和普拉提等运动，活跃于新加坡帕金森病协会，并创建了社交媒体账号分享心路历程。“很长一段时间里，我都只能独自学习接受病情。后来，我意识到，分享自己的经历或许能帮助他人。”

他近期也将出席连氏基金会主办的帕金森互动主题展，让病友和公众更了解帕金森。他希望公众了解，帕金森症不只是颤抖，也会影响患者的行动和情绪，不应单凭外在表现评判他们。

他也鼓励病友接受病情、寻求支持，在生活中继续寻找目标。