过去10年里，淡滨尼的居民人口增加超过14%，达29万6060人，取代勿洛成为居民人口最多的规划区；盛港的居民人口增幅则超过21%，达26万5830人，从第六位跃升为第三大规划区。

有越来越多预购组屋落成的登加，今年的居民（公民和永久居民）人口虽只有3万4340人，但未满15岁孩童比率却是全国最高，达20.3%。

新加坡统计局在星期三（10月28日）发布名为《新加坡居民人口地理空间分析》（Geographic Profiling of Singapore’s Resident Population）的文章中，透露上述数据。文章刊载于统计局每年两度发表的电子简报，分析过去约10年不同规划区人口规模、年龄组成、学历及家庭收入水平的演变。

统计局指出，随着我国居民人口从2016年的390万人增至2026年的420万人，无论从全国或地理区域来看，人口的结构与社会经济特征都呈现转变。

2026年，超过半数本地居民（55.6%），即超过230万人，居住在按人口规模排名的前十大规划区。

排名前五名的规划区——淡滨尼、勿洛、盛港、兀兰和裕廊西，各拥有超过25万名居民。淡滨尼和盛港今年排名榜首和第三名，较2016年分别跃升两个和三个名次。

榜鹅居民人口在2026年达20万4490人，排名第八，比2016年的13万零380人增近57%，增幅是十大规划区中最高。

市区核心居民人口年均增长属全国最高

1990年代末至2000年代初发展起来的榜鹅、盛港和三巴旺等区，居民人口过去约10年来呈快速增长，但若以人口年均增长率来看，这些区域都不及市区核心（Downtown Core）。

过去约10年，市区核心居民人口年均增长为5.3%，属全国最高。其次包括榜鹅（4.6%）、三巴旺（4.1%）、纽顿（3.8%）和里峇峇利（River Valley，3.6%）等。

统计局指出，市区核心的居民人口年均增长率排第一，部分原因是市区重建局在2014年至2025年的发展总蓝图中，对这个规划区界线做了调整。 另外，由于登加是新区，过去10年来增长率显得格外大，统计局未把它列入排名。

另一方面，随着生育率下降，未满15岁孩童在居民总人口所占比率，从2016年的15.2%，降至2026年的13.3%。

2026年，未满15岁居民比率最高的十大规划区，登加以20.3%位居榜首。其次包括榜鹅（19.6%）、东陵（17.3%）、纽顿（17.2%）、武吉知马（17.1%）和盛港（16.3%）等。2016年列入十大的兀兰、武吉班让和裕廊西，到了2026年已落榜。

欧南年长居民比率最高

整体而言，65岁及以上年长者在居民总人口占比，从2016年的12.4%，增至2026年的19.5%。历史较悠久市镇的老龄化现象最明显。

2026年，年长居民比率最高的前五个规划区，依次为欧南（28.9%）、宏茂桥（26.9%）、裕廊东（26.2%）、红山（25.8%）和梧槽（25.2%）。这五区每四名居民中，就有一人满65岁。

数据显示，欧南居民的年龄中位数为50岁，为全国最年长。其次为宏茂桥和裕廊东（49岁）、红山和梧槽（48岁）、勿洛和加冷（47岁）、实龙岗和女皇镇（46岁），以及马林百列（45岁）。

过去10年里，欧南、宏茂桥、裕廊东、裕廊西及武吉班让居民的年龄中位数增长最明显，增幅介于六岁至八岁。