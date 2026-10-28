中峇鲁两座老组屋去年底因支持率不足，未能入选家居改进计划，如今重新投票后，双双达到75%的支持门槛，终于争取到翻新机会。

丹戎巴葛集选区议员符策翔星期二（10月27日）晚上在脸书发文透露，金钟街第34座组屋的支持率从去年11月的66.67%增至75%，增加8.33个百分点；林烈街第35座则从73.33%增至87%，增加13.67个百分点。

两座组屋的家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）工程预计11月动工，料明年1月底前完成。

中峇鲁成保区29座四层楼组屋于1949年建成，由新加坡改良信托局（SIT）兴建。去年11月进行HIP投票时，27座组屋获得至少75%的合格公民屋主支持，唯独第34座和第35座分别获得66.67%和73.33%的支持率，未能入选HIP。

符策翔也是人力部兼能源、贸易及工业部政务部长。他去年12月与两座组屋的居民举行市民大会，讨论后续安排，并承诺继续与建屋发展局合作，争取让居民有机会再次投票。

符策翔在脸书说，过去一年，建屋局、成保居民联系网和义工团队积极联络两座组屋的居民，也安排已完成HIP工程的居民开放家门，让两座组屋的居民参观改进成果，同时成功联系上几名一直无法联系到的居民。

今年7月，两座组屋在初步民意调查中都获得75%的支持，之后他向建屋局申请重新投票，并获当局批准。

重新投票于上星期天（10月25日）举行，两座组屋最终都达到支持门槛。

符策翔指出，许多居民年事已高，若没有HIP津贴，可能无法负担自行装修的费用。

符策翔说，他收到许多居民的电邮，称赞承包商Hi-Tek Construction的工程表现，并特别感谢多名工作人员。他也感谢建屋局、居民联系网和义工团队的投入与坚持，协助居民实现参与HIP的愿望。

这两座四层楼组屋的投票结果当时引发坊间热议。当局之后也说，正在研究把单位数量较少的组屋并成投票群组，确保有足够住户参与家居改进计划的投票程序。