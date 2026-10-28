喜欢在星期天早晨骑脚踏车的公众，明年可在实里达航空园享有更长、更连贯的骑行路线。

现有的星期天脚踏车专用道（Sunday Cycling Lane）位于实里达航空园的西兵营路（West Camp Road），单程长2.3公里。延长后的路线将涵盖实里达航空通道（Seletar Aerospace Drive）和榜鹅峇叻通道（Punggol Barat Drive），单程总长增至5.6公里，来回骑行则达11.2公里。

陆路交通管理局星期三（10月28日）发文告说，延长工程今年11月展开，预计2027年第一季度完工，开放给公众使用。

实里达航空园的星期天脚踏车专用道2022年10月推出，为期半年，目的是利用星期天早晨车流量较少的时段，为大型骑行团体提供专用道。由于试行效果良好，当局在2023年4月将这条专用道设为永久设施。

专用道每逢星期天早上5时至11时开放使用，其间只允许脚踏车和巴士使用。

陆交局指出，专用道启用以来，获得脚踏车骑士广泛使用，周边交通和巴士服务也一直保持顺畅。当局也咨询新加坡脚踏车联合会，以及实里达航空通道一带的相关利益方，并获得广泛支持，因此决定延长专用道。

延长后的路段将沿用现有专用道的设计和运作方式，以蓝色实线划分脚踏车专用道。靠近交通路口和建筑物出入口的路段，则以蓝色虚线和红色横条标示，方便其他车辆转入或驶出道路。

在专用道实施时段，其他车辆不得驶入专用道，但可在蓝色虚线和红色横条标示的路段转弯进出。驾驶者须留意脚踏车骑士和巴士，确保安全。

脚踏车骑士在专用道运行期间，须留在专用道内骑行，并遵守交通信号。其他时段则须遵守现行骑行规定，包括团体骑行人数限制和交通规则。

根据条例，脚踏车骑士结队在公路上骑行时，车队之间须保持至少30公尺的安全距离。脚踏车队在单车道公路骑行，或于巴士运行时间内在巴士道骑车时，须保持最多五人并单列骑行；在有两条或更多车道的公路则允许双列，即共10人骑行。