教育部幼儿园明年起在两间幼儿园试点全日制服务，为5岁至6岁的孩童提供全天的学习体验。

教育部星期三（10月28日）宣布，明年将在位于立伟小学的MK@Rivervale和维新小学的MK@West View教育部幼儿园率先试点这项计划，并在2028年至2030年间逐步推行至所有教育部幼儿园。

教育部将在每年3月幼儿园报名工作开始时，公布下一年实施全日制模式的幼儿园名单。

目前，教育部幼儿园共有56间，明年将增加多一间，为幼一（K1）和幼二（K2）学生提供四小时的课程。教育部幼儿园也委任外部服务供应商提供幼儿园托管服务（KCare），在平日提供全日托管服务。

教育部指出，尽管现有的幼儿园和KCare模式已为儿童及家庭提供了良好服务，但一个更加整合的全日制学前教育服务将更有助于促进儿童的整体发展，并满足家庭日益增长的需求，为孩子提供更顺畅、连贯的全天学习体验。

教育部幼儿园学前教务员将与幼儿园教育工作者协同合作，协助开展丰富多样、寓教于乐的课程，帮助儿童建立自信心和社交能力，打下坚实的读写与数学基础，为他们顺利进入小学一年级做好充分准备。

全日制幼儿园平日早上7时至晚上7时开放 公民儿童月费为3元至425元

相较于目前的运营时间，除公共假期、教育部指定的学校假期，以及中心关闭日外，全日制幼儿园将在学期及学校假期每个工作日的早上7时至晚上7时提供服务。

无需全日制服务的家长，仍可选择现有的上午7时至中午12时30分的半日制课程。

明年两间试点幼儿园，新加坡公民在享有相关津贴后，全日制服务每月费用为3元至425元不等，半天费用为1元至160元；津贴前价格分别为每月665元和310元。新加坡永久居民全日和半日托管服务费用为每月735元和320元。