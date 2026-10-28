东南亚区域须要更强有力的治理与合作，协调各国法律和融资框架，以便更高效地铺设海底电缆，加速落实亚细安电网项目，支持区域能源互联互通。

这是东南亚能源互联互通可行性研究第二阶段的初步结果。研究结果星期三（10月28日）在新加坡国际能源周场边活动上公布。研究工作由新加坡和美国共同推进，最终报告明年初完成。

整个可行性研究分为两个阶段。第一阶段于2023年开展，旨在梳理东南亚的能源局势、现有电网基础设施，以及海底电缆铺设情况，同时分析推进区域互联互通的社会和经济影响。研究去年进入第二阶段，聚焦部署海底电缆所需的法律、治理和融资框架。

新加坡能源贸工部能源市场管理局与美国能源部星期三发联合声明说，研究结果提出的建议，将指引亚细安电网的发展。“在联合研究的坚实基础上，新加坡和美国期待在区域能源互联互通、能源安全和能源技术方面深化合作，以此迎接明年美国和亚细安建立关系50周年。”

参与研究的西北太平洋国家实验室高级顾问普图（Frank Putzu）在星期三的分享会上指出，从项目审批到发放许可，即使已有法律和治理框架，各国的制度不一致，整个流程十分复杂。考虑到海底电缆横跨不同司法管辖区，确保各方能在必要时及时修护电缆也是重中之重。

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研究团队建议，各国应设立职责明确的专门机构，亚细安层面也应设立相应机构，并列明各自职责，共同推进亚细安电网项目，从而更有效、更及时地支持争议解决，促进多边合作。

普图强调，项目若存在不确定性，可能影响投资。“法律与治理的明确性是项目可融资性的基础。”

亚细安电网必须调动私人融资

除法律与治理外，融资是亚细安电网面临的另一大挑战。国际能源署估算，从2025年至2040年，亚细安电网需要超过270亿美元（约345亿新元）的投资。

单是发展互联器，所需金额就不小。据国际能源署分析，到2030年，每年的互联器需投资超过10亿美元（约13亿新元）；随着更多项目陆续动工开展，2030年至2040年的年均投资须增至20亿美元（约26亿新元）。

普图指出，亚细安电网必须调动私人融资，混合融资是一种可行途径。多边开发银行可以通过赠款、优惠贷款和信用增进等组合工具降低项目风险、提升可融资性，并改善风险调整后的收益，从而吸引商业投资者。

“投资时序与融资总量同样重要。在尚未产生收益的项目早期阶段投入优惠资本，有助于降低风险。换句话说，尽早投入此类资本至关重要。”

亚细安电网概念确立于1997年，旨在实现成员国之间电力互通；然而，相关讨论持续近30年仍无显著进展，因此舆论质疑成员国的合作决心。

亚细安秘书长高金洪博士星期一（26日）接受《联合早报》访问时说，亚细安成员国已就亚细安电网进行广泛讨论，竭尽全力推动项目。

高金洪有信心，亚细安成员国会在11月的亚细安峰会上签署亚细安电网加强版谅解备忘录，为落实区域电网铺路。