东南亚区域须要更强有力的治理与合作，协调各国法律和融资框架，以便更高效地铺设海底电缆，加速落实亚细安电网项目，支持区域能源互联互通。

这是东南亚能源互联互通可行性研究第二阶段的初步结果。研究结果星期三（10月28日）在新加坡国际能源周场边活动上公布。研究工作由新加坡和美国共同推进，最终报告明年初完成。

整个可行性研究分为两个阶段。第一阶段于2023年开展，旨在梳理东南亚的能源局势、现有电网基础设施，以及海底电缆铺设情况，同时分析推进区域互联互通的社会和经济影响。研究去年进入第二阶段，聚焦部署海底电缆所需的法律、治理和融资框架。

新加坡能源贸工部、能源市场管理局与美国能源部星期三发联合声明说，研究结果提出的建议，将指引亚细安电网的发展。“在联合研究的坚实基础上，新加坡和美国期待在区域能源互联互通、能源安全和能源技术方面深化合作，以此迎接明年美国和亚细安建立关系50周年。”

参与研究的西北太平洋国家实验室高级顾问普图（Frank Putzu）在星期三的分享会上指出，从项目审批到发放许可，即使已有法律和治理框架，各国的制度不一致，整个流程十分复杂。考虑到海底电缆横跨不同司法管辖区，确保各方能在必要时及时修护电缆也是重中之重。

研究团队建议，各国应设立职责明确的专门机构，亚细安层面也应设立相应机构，并列明各自职责，共同推进亚细安电网项目，从而更有效、更及时地支持争议解决，促进多边合作。

普图强调，项目若存在不确定性，可能影响投资。“法律与治理的明确性是项目可融资性的基础。”

亚细安电网必须调动私人融资

除法律与治理外，融资是亚细安电网面临的另一大挑战。国际能源署估算，从2025年至2040年，亚细安电网需要超过270亿美元（约345亿新元）的投资。

单是发展互联器，所需金额就不小。据国际能源署分析，到2030年，每年的互联器需投资超过10亿美元（约13亿新元）；随着更多项目陆续动工开展，2030年至2040年的年均投资须增至20亿美元（约26亿新元）。

普图指出，亚细安电网必须调动私人融资，混合融资是一种可行途径。多边开发银行可以通过赠款、优惠贷款和信用增进等组合工具降低项目风险、提升可融资性，并改善风险调整后的收益，从而吸引商业投资者。

“投资时序与融资总量同样重要。在尚未产生收益的项目早期阶段投入优惠资本，有助于降低风险。换句话说，尽早投入此类资本至关重要。”

亚细安电网概念确立于1997年，旨在实现成员国之间电力互通；然而，相关讨论持续近30年仍无显著进展，因此舆论质疑成员国的合作决心。

亚细安秘书长高金洪博士星期一（26日）接受《联合早报》访问时说，亚细安成员国已就亚细安电网进行广泛讨论，竭尽全力推动项目。

高金洪有信心，亚细安成员国会在11月的亚细安峰会上签署亚细安电网加强版谅解备忘录，为落实区域电网铺路。