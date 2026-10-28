大学学历居民和高收入住户比率最高的规划区，大多集中在本地中部。其中，市区核心的人均家庭市场月入中位数去年高达1万3396元，居全国之首。

新加坡统计局星期三（10月28日）发布“新加坡居民人口地理空间分析”（Geographic Profiling of Singapore’s Resident Population）文章指出，2015年至2025年，我国居民的整体教育水平有所提高，大多数规划区拥有大学学历的居民比率也随之上升。

2025年，大学学历居民比率最高的10大规划区，除了金文泰，其余都位于中部。其中，东陵以83.6%高居榜首，其次是里峇峇利（81.1%）、纽顿（76.6%）、市区核心（Downtown Core，73.7%）和武吉知马（71%）。

金文泰和女皇镇在2015年未跻身10大，但到了2025年，分别以45.3%和44.4%排名第九和第十，取代榜上的榜鹅和实龙岗。

大学学历居民比率较高的规划区，住户收入水平一般也较高。统计局指出，过去10年，各规划区的家庭市场收入（market income）普遍增加，但收入最高的规划区仍主要集中在中部。

2025年，市区核心的人均家庭市场月入中位数达1万3396元，取代2015年排名第一的东陵，跃居全国榜首。纽顿和里峇峇利分别以1万2222元和9923元，排名第二和第三。2015年，东陵的人均家庭市场月入中位数为9707元。

市区核心的高收入住户比率也显著上升。2025年，这一区有68%的居民，人均家庭市场月入（monthly household market income per household member）达至少1万元，比率为全国最高，远高于2015年的41.9%。纽顿和里峇峇利则分别以64.4%和48%，排名全国第二和第三。

不过，市区核心仍有一定比率的低收入住户。2025年，这一区有22.8%的居民，人均家庭市场月入低于2000元，与2015年的21.2%相差不大。