电动车起火扑灭后仍可能复燃，消防员如何安全靠近处置？新加坡民防部队给出的答案是：派出一台外形如钳、可在300公尺外遥控的“破拆机器人”代劳。

随着电动车在本地越来越普及，今年上半年已占新注册车辆逾六成。为强化涉及电动车火患的应急响应，民防部队星期三（10月28日）在新加坡国际灾害及应急管理博览会、亚洲防灾会议（SIDEX-ACDR 2026）和亚洲消防安全会议（FiSAC）联合活动上，正式推介全新无人装备——车辆破拆救援机（Vehicle Extrication Robot，简称VXR），并将引入使用。

VXR的主要功能是在火势初步扑灭后，利用后置、外形如钳子的起落架将起火车辆撬起，并转移至安全区域作进一步处置。VXR最远可在300公尺外远程操控，让救援人员在行动过程中与起火车辆保持安全距离。

此外，VXR体型与一般汽车相若，可在停车场等狭小空间行动自如，并配备集成水雾系统（integrated water mist system），以免在拖吊失火车辆时受辐射热损害。

通过远程操控VXR移动起火车辆，消防人员能在救援过程中与涉事车辆保持安全距离。（新加坡民防部队提供）

民防部队解释，锂离子电池可能发生热失控（thermal runaway），受影响车辆在火势扑灭后仍有复燃风险，因此必须尽快将车辆转移至安全区域，再通过电池灭火系统在电池表面钻孔注水，更精准地瞄准火源灭火。

所谓热失控，指电池内部自发热导致温度不可控地升高，且产热速度快于散热速度。由于电池内部电芯排列密集，单个电芯热失控极易蔓延，最终造成整个电池组起火。

当局将于今年10月和明年4月分别在榜鹅消防局和加冷消防局实地测试VXR。

电动车占新注册车辆逾六成 消防应对挑战加大

沈颖（左）和民防部队总监叶伟德（右）共同为VXR主持推介仪式。（林明顺摄）

担任开幕仪式主宾的外交部兼内政部第二部长沈颖致辞时指出，本地今年上半年新注册车辆当中，超过60%是电动车，且未来电动车普及率还会持续增长，这将给消防人员带来新的挑战。

“民防部队持续通过研究和燃烧测试，并配合专业装备，制定新的防火安全规范和作业程序，以强化针对电动车的应急响应能力。”