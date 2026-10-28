南洋理工大学颁发2026年南洋校友奖，表彰30名在各领域表现卓越、对大学与社会作出贡献的校友。获颁今年最高荣誉南洋卓越校友奖的是贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长，西南区市长刘燕玲，以及西部数据（Western Digital）总裁兼首席执行官陈添耀。

刘燕玲（52岁）1996年毕业于南洋商学院，获工商管理学士学位。她曾任职于新加坡经济发展局，长期参与强化我国创业生态和专业服务领域。她担任通商中国总裁期间，则推动双语双文化及新中经贸与人文交流。此外，她也长期为南大社群作出贡献。

她说：“母校南洋理工大学培育了我，为我奠定了专业领域的坚实基础，能够获颁南洋卓越校友奖是我的荣幸。”

她也说，学识固然重要，但更重要的是如何学以致用，让学识帮助更多人，为社会和国家带来进步与发展。她希望未来为大学生搭建更多与社区互动、为社区服务的平台，把校园和社区连接起来。

陈添耀则在1995年毕业于机械与宇航工程学院，2000年获南洋商学院工商管理硕士学位。他也是新翔集团主席。

另有八人获颁南洋校友成就奖，包括领英亚太区董事总经理兼全球销售解决方案副总裁洪雍华，以及樟宜机场集团总裁任锦荣。

洪雍华：人工智能重塑工作而非取代 女性晋升仍待突破

洪雍华（54岁）1994年毕业于南洋商学院，并在2017年创办EmpowerIn，通过同侪网络和导师制为亚太逾200名女性高级领袖提供支持，并把支持范围扩展至北美和英国。她受访时指出，女性在职场的能见度有所提高，但晋升仍面临挑战。新增人工智能岗位的招聘中，女性仅占约四分之一。

她认为，招聘和晋升应以技能为依据，并从导师制转向赞助制，主动把女性推上更具挑战的岗位。

她说，人工智能正在重塑工作中的任务内容，而非整体取代工作。“各所大学应在各个学科中教授人工智能素养，同时重视判断力、道德伦理和沟通……雇主应重新设计初级岗位，让年轻人积累经验。”

其中三名获奖者是国家男子足球队主教练李斯平（左）、Hello Group区域选角总监符桂莲（中）、领英亚太区董事总经理兼全球销售解决方案副总裁洪雍华（右）。（陆佳丽摄）

共有八人获颁南洋杰出青年校友奖，包括国家男子足球队主教练李斯平（36岁）。他带领我国取得2027年亚洲杯正赛参赛资格，这是新加坡自1984年以来首次晋级这项赛事。他说，这个奖项让他回顾自己一路走来遇见的人和事，虽然这是个人奖项，但绝不把它看作个人成就。

“我也想鼓励学生们，不要过于执着于自己想要达成的结果。当然要有抱负，但应把注意力放在自己能够掌控的事情上：你的工作质量、你是否愿意学习，以及你如何对待身边的人。”

曾参与2018年好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）在本地选角工作的Hello Group区域选角总监符桂莲（39岁）也是得奖者之一。她去年获得南洋校友服务奖，没想到今年再获青年校友奖。她在2020年和同学们创立了南大艺术、设计与媒体学院校友会，并在2022年到2024年担任会长。她希望包括学弟学妹在内的年轻本地创意工作者能勇敢追梦，不要因为国家小而自我设限，也不要因人工智能快速发展而放弃创意事业，她认为创意行业一直在演变，新一代应培养技能、适应力和信心，负责任且有创意地使用科技。

另有12人获颁南洋校友服务奖，以表扬他们长期志愿服务、加强校友联系的贡献。南大目前在全球174个国家拥有33万1000名校友，并在新加坡及海外设立86个校友会。