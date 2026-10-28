女行为治疗师为患有阿斯伯格综合征的4岁男童上课时，被男童多次挥打脸部，随后抓住他的右手，将他从座位拉到地板上拖行，星期三（10月28日）早上被判罚款5000元。

被告是29岁的李贤（译音），案发时是自闭症康复网络（Autism Recovery Network Singapore）的行为治疗师，面对一项蓄意伤人的控状。

受害者是一名男童，案发时只有4岁，他患有阿斯伯格综合征（Asperger’s syndrome）。

案情显示，被告自2024年2月起，每周两次会在男童房间与他上课。男童父母则在房间安装闭路电视，两人信任被告会看顾男童，因此男童即使在上课时发脾气或吵闹，他们也不会去干预。

2024年6月13日下午3时，被告一如往常为男童上课，其间被告在男童面前拿着一本书，指着书内的文字和图画，结果男童不久便开始坐不住。

被告于是照训练时所学的，指示男童摆出“双手安静”（quiet hands）的姿势，试图纠正男童的行为，岂料男童不听从指示，尝试拿走被告手里的书。

被告将书本移开，再次要求男童摆出“双手安静”的姿势。男童仍不听从指示，往被告脸部挥打，导致被告的眼镜掉落。

被告捡起眼镜后，用力地挥舞左手两下，并将手里的书本扔在地上。她之后捡起书本，将它扔到桌子上，再捡起书本，将它扔到墙上去。男童见状，再次挥打被告脸部。

被告严厉警告男童不准再对她动粗，岂料男童第三次打被告，还抢走被告眼镜。

被告拿过眼镜后，在傍晚5时27分抓着男童右手，一路从男童座位上拉到地板上拖行。

闭路电视画面揭被告恶行

男童母亲检查闭路电视画面，发现被告蓄意伤害孩子。

被告拉着男童，向男童父亲申诉被男童打。父亲多次试图让男童冷静不果，最后决定结束当天的课程。

父亲将男童打被告的事告知妻子，妻子检查闭路电视画面后，发现被告蓄意伤害孩子，于是打电话联络被告公司。被告隔天就遭解雇。

母亲隔天带男童到医院，医生检查后认为男童正常无外伤。

控方在陈词时指男童没伤势，被告罪责低，认为这是单一的特别案件，因此求法官判被告5000元至6000元就好。

律师代被告求情时则表示，被告当时只想寻求男童父亲帮助，让男童冷静下来，过程中没有好好思考，用错了方式，求法官轻判。

法官下判时说，被告可采用其他方法应对男童行为问题，而不该使用暴力，最后判她罚款5000元。