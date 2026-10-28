19岁少女冲凉时发现有人用手机偷拍，吓得尖叫。警方调查后揭发，20岁青年此前已多次偷拍她和少女的母亲。

受害者是一名19岁的少女和她55岁母亲，为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露少女和她母亲身份的资料，包括被告名字。

男被告面对三项偷拍的控状，他星期二（10月27日）承认其中两项，另一项待法官下判时一并考虑。案件展至12月17日下判。

案情显示，被告在今年4月8日晚上9时20分到组屋区的健身角落，他经过少女住家时，爬上墙沿向房内窥探。由于房间拉上窗帘，被告无法得知房间是否有人，于是他又回到健身角落。

到了晚上约9时50分，被告听见单位传来有人冲凉的声音。他走到单位浴室外头，启动手机录影功能，然后从浴室窗口将手机伸进浴室内，偷拍少女冲凉画面。

少女发现被偷拍后大喊，被告听见尖叫声立即逃走。

警方接获少女母亲的报案后，确认被告身份，并在调查期间，从被告手机里找到他偷拍证据。

调查揭露，被告早在今年3月22日就开始犯罪，当天他偷拍少女母亲在浴室准备冲凉的画面。在今年3月30日至4月8日间，他也10次拍下少女冲凉、更衣或如厕的录像。

少女事后感到沮丧和脆弱，她觉得家里不安全。家人案发后会确保关上浴室窗口后才冲凉。