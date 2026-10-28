旨在鼓励年满40岁公民进修的技能创前程进阶计划，从12月1日起，新增约140个可使用额外4000元培训补助上课的课程。

这些课程包括约80个涵盖不同行业的新技能资格（WSQ）完整资格课程，及约60个由相关行业负责机构支持、聚焦金融服务、资讯通信科技，及海事与岸外三个行业的课程。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期三（10月28日）在第10届“技能创前程专才和雇主奖”颁奖典礼上致辞时，宣布有关消息。

她指出，政府在2024年推出技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme）时，主要支持高等教育学府所提供的培训课程。

如今，计划将扩大至更多由业界领头企业及私人培训机构提供的行业专项课程，首阶段聚焦金融服务、资讯通信科技，及海事与岸外业。

她举例，有意转入科技业的中途转业者，可报读资讯通信媒体发展局（IMDA）的科技沉浸与就业计划，通过密集培训及就业安排，进入科技业工作。

“随着工作岗位不断变化，我们将继续与业界及相关行业负责机构合作，更新培训课程。我们希望员工认为自己投入时间和精力，去接受培训是值得的，并有信心凭借所掌握的新技能，可开拓新的职业发展机会。”

2024年推出的技能创前程进阶计划，为年满40岁公民提供额外4000元的技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit (Mid-Career)），及给予进修者每月最高3000元培训津贴等方式，鼓励员工提升技能和加强就业能力。

约8万人已使用额外培训补助自我提升

刘洁敏也透露，截至今年6月30日，约8万人已使用额外培训补助自我提升，另有逾1万1000人领取培训津贴。

若加上新增课程，目前有约7700个课程，可让处于职业生涯中期的员工，使用培训补助上课进修。部分新增课程日后也可申请领取培训津贴，技能及人力发展局将在日后公布详情。

一年一度的“技能创前程专才和雇主奖”颁奖礼，旨在表彰积极推动终身学习、技能提升及劳动力转型的个人和雇主。今年共有14名来自各行各业的专才，及28名雇主，从主宾尚达曼总统手中接过奖项。