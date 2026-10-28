员工忘记将10个捐款箱收进咖啡店，结果一名男子凌晨经过时，将所有捐款箱偷走，拿逾万元来还“毒债”，星期二（10月27日）被判坐牢四个月又四周。

被告是29岁的马诺哈（Manohar S/O Thirunavukkarasu），他面对两项偷窃和一项抵触私人保安业法令的控状。他承认其中两项，另一项待法官下判时一并考虑。

案情显示，位于芽笼东1道第134座咖啡店的观自斋，在咖啡店的铁架上放置10个捐款箱，所收到的款项会捐给中华医院、仁慈医院及中华医院等机构。

今年6月13日晚上，观自斋员工在收档时，忘了将装有所有捐款箱的推车收进咖啡店里。

到了隔天凌晨1时48分，被告刚好路过咖啡店，看见那10个捐款箱，于是萌起偷捐款箱的念头。

他在咖啡店附近拿了一个装肮脏餐具的大桶，跟着将捐款箱放进桶子里，再把桶子放在推车上推走。被告之后强行撬开捐款箱，拿走里头约1万1000元的款项。

观自斋老板娘朱云萍发现捐款箱被偷后，当天清晨5时32分报警。警方于6月30日将被告逮捕归案，并从他身上搜出166元和小额外汇。

被告接受调查时，称他将1000元花在个人开销上，剩余的1万元用来偿还买毒品所欠下的债。他没有给予观自斋任何赔偿。

被告星期二被判坐牢四个月又四周，由于他在假释期间犯罪，须加监31天。

完整报道，请翻阅2026年10月28日的《新明日报》。