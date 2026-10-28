里峇峇利路出现“有料”按摩院，按摩女先一本正经让顾客填名字和身份证，事后再施苦肉计“卖惨”，为达业绩推销特殊服务，并称：“单靠普通按摩，就等着喝西北风。”

《新明日报》日前接到匿名读者爆料，指里峇峇利路（River Valley Road）和穆罕默德苏丹路（Mohamed Sultan Road）一带出现多家按摩院，即使被扫荡后，很快就死灰复燃。

记者按照线索寻找，发现上述地点50米内就有六家按摩院，当中四家疑提供色情服务。

记者实地走访时，其中两家的按摩女显得非常小心，一直要求记者先按摩再详谈，并称不方便在柜台前谈其他服务，而另一家则否认有提供特殊服务。

按摩前，按摩女还要求记者填下名字和身份证等资料，声称是为了遵守警方规定。岂料，一进入按摩院，按摩女就公开说明有特殊服务。

过后，记者被带入隔间，按摩女还先问是否要洗澡，按摩服务进行到一半时，还直接问是否要“前列腺按摩”，开价50元至100元。

记者拒绝后，按摩女就开始卖惨，声称若只是普通按摩，她们抽成不到10元，而且月度业绩一旦不达标，还可能被扣薪水。“单靠普通按摩的话，我们就等着喝西北风。”

按摩女也透露，店内有数名“共事者”，除非是特别预约，否则随机入内的客人，都要按顺序来决定“接客”的人选。“有时一天只有一个客人，我们只能铤而走险。”

完整报道，请翻阅2026年10月28日的《新明日报》。