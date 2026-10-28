男子被指与两友人在公园性侵16岁少女，两友人已认罪入狱，男子则否认罪行，控方传召其中一名友人供证。友人供证时频频转头看向被告栏，当庭指男子“其实也有做”。

28岁的被告拉登（案发时24岁）面对一项擅闯女厕和一项指侵受害者的控状，但他否认有罪。

《新明日报》曾报道，这起强奸案发生在2022年3月27日晚上约9时许，地点在海军部公园公共厕所。

根据双方同意的案情，案发时16岁的受害人与拉登、23岁的伊斯纳里及25岁的阿敏等共七人在公园长椅饮酒。受害者微醺想吐，伊斯纳里便扶她到女厕。

控方列出女厕附近电眼所拍到的画面，电眼拍下伊斯纳里扶受害者到洗手盆呕吐后，将她强行拖入厕所隔间，随后拉登也被拍到多次进出女厕。

隔天，拉登告诉父亲，他被别人指控强奸，父亲建议他和阿敏去报警。拉登、阿敏和伊斯纳里在事发两天后被逮捕。

伊斯纳里和阿敏分别面对四项和三项控状，包括强奸、擅闯女厕和指侵案发时16岁的受害者。伊斯纳里过后被判入狱12年又6个月和鞭打12下；阿敏则被判坐牢10年又6个月和鞭打12下。

控方星期二传召阿敏出庭供证。阿敏供证时，起初指本案被告拉登并没有指侵受害者，还称拉登是因为听到有人叫喊才进去女厕，打开隔间时发现伊斯纳里性侵受害者，他和拉登尝试把伊斯纳里拉出隔间。

不过控方指出，阿敏的说法和早前的口供完全不同，阿敏在先前的口供里说，他和拉登得知伊斯纳里在厕所性侵受害者后，才前去女厕查看。

在控方反复盘问下，阿敏数次望向被告栏的拉登，最终情绪爆发说：“全是谎话，其实拉登也有做。”他也指自己在与受害者口交时，拉登就在一旁指侵受害者。

阿敏也承认，案发后曾与拉登商量串供，随后一同向警方报案谎称是去“救人”，企图把所有罪责全推给伊斯纳里一人承担。

完整报道，请翻阅2026年10月28日的《新明日报》。