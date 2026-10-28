看到脚踏车遭弃大水沟，男子自制绳索，与邻居合力将千元脚踏车吊起，维修后上网寻失主。

热爱骑脚踏车的许志鸿（40岁，高尔夫球用品店老板）星期一（10月26日）晚上9时许在山景（Hillview）一带的店铺工作时，一名邻居上门告知，附近沟渠里有一辆脚踏车。

邻居恰好有绳子和相关工具，便提议将脚踏车吊起。

许志鸿说：“我们像西部牛仔抛套索那样，把绳子抛出去，试了20多次终于勾住脚踏车，把它拉了上来，前后花了约15分钟。”

他发现车上有一把锁，车身也缠绕着植物，觉得脚踏车应该已被丢弃一段时间。

“我当时沿着沟渠走了一段路，查看是否有人发生意外，但没有发现特殊状况。”

他将脚踏车带回，花约20分钟清理，并调整前后轮、座椅和车把等。

“这辆脚踏车的状况出乎意料地好，没有太多需要维修的地方。原装的同款新车应该过千元，我估计二手市价大约500多元。”

他目前将脚踏车放在仓库，并公开寻人希望物归原主。

他透露，不少公众私信他询问，若没有人认领，是否可以向他购买。

“我会先等一周，希望失主能主动联系，提供与脚踏车的合照，或说出脚踏车的零件配置等资料，以核实身份。”

完整报道，请翻阅2026年10月28日的《新明日报》。