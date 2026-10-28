47岁男子涉嫌在七个月内，两次驾驶游艇擅闯南部岛屿实弹射击区，星期三（10月28日）被控上法庭。

被告郭伟德（47岁）在国家法院面对两项抵触《军事演习（射击场）条例》的控状。

根据控状，被告涉嫌于2025年12月19日下午约2时52分至2时55分，以船长身份驾驶一艘名为“Artemis 1”的游艇，在未经授权的情况下进入南部岛屿实弹射击区。

他也被指于今年7月10日下午约4时29分至5时零9分，再次驾驶游艇进入同一射击区。

被告面控后表示有意认罪，案件展至12月16日进行认罪聆讯。

根据被告在职场社交平台LinkedIn的个人资料，他是海洋科技公司Hydrogen Era Marine的首席执行官、游艇租赁公司Wanderlust Adventures的董事总经理，也是本地海洋生态保育组织Marine Stewards的联合发起人之一。

Hydrogen Era Marine公司网站也显示，被告担任新加坡游艇租赁协会主席。

根据条例，一旦罪成，每项控状可判罚款不超过2000元，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。