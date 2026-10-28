约300名高等教育学府学生为年长者提供实用的人工智能（AI）基本知识，教导如何在日常生活使用AI，辨别AI潜在诈骗，以帮助长者更有信心地运用科技，预计触及超过1200名年长者。

东北社区发展理事会与淡马锡理工学院星期三（10月28日）推出社区人工智能素养计划（Community AI Literacy Programme），提供年长者人工智能培训。

年长者将通过计划学习AI和生成式AI的基础知识、输入有效的提示词，以及如何将AI应用在日常事务。

他们也会学习辨别AI生成的信息、通过可靠来源核实资料、识别潜在诈骗，以及在使用AI工具时保护个人资料。

活动主宾文化、社区及青年部兼交通部政务部长，也是东北区市长马炎庆致辞时说，AI逐渐融入日常生活，年长者也应该具备相关知识和信心，安全地使用这项技术。

首次接触AI 长者盼与孙子创作趣味照片

参与计划的年长者何君鸿（68岁）说，之前听过AI，但一直没有学习使用，女儿也鼓励他学习新事物，让生活更加丰富。

参加社区人工智能素养计划，是他首次接触AI，学习如何利用AI生成有趣的照片。“我觉得这项新技术很有趣，也能为生活增添新意，可以尝试制作与孙子的合照，留下纪念。”

另一名年长者朱明香（74岁）受访时说，几个月前开始自学ChatGPT，这次首次学习使用Gemini来修改照片，例如把照片背景换成农历新年场景、将人物照片改成身处国外的画面，或更换人物的服装。

除了制作照片，她也希望接下来可以学会使用AI来规划出国旅行的行程，包括安排每天的活动、推荐景点和酒店，以及规划交通路线，让旅行更省时方便。

学生自愿参与计划 助年长者掌握AI

淡马锡理工学院学生王心聆（19岁）曾教导家中的长辈使用AI。她发现，不少年长者对AI感到担忧，使用工具时也比较谨慎，因此希望通过担任社区大使，帮助更多长者掌握这项新技术。

王心聆说，随着数码支付和网上服务普遍，年长者较难跟上科技发展的步伐，而AI的出现也带来新的挑战。

“我认为这是很有意义的事。作为年轻人，尤其是懂得使用人工智能的人，我们可以做很多事情来缩小这个差距、缓解长者的担忧，让他们知道使用AI并不可怕。”