政府召见10家早前接获国家环境局法律通知、被指可能与本次烟霾有关的本地企业高层。永续发展与环境部将在国会下周复会时，提呈修改《跨境烟霾污染法令》，赋予执法当局更大的权力，对不遵守规定的公司采取行动。

国会将在下个星期二（11月3日）复会。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及永续发展与环境部长傅海燕，星期三（10月28日）召见本地相关企业高层，包括丰益国际主席兼总裁郭孔丰和金光农业国际（Golden Agri International）主席黄荣年（Franky Oesman Widjaja）等。

领导国内危机部长委员会的尚穆根会后接受媒体访问时说：“我们告诉这些企业代表，这次并不是为了找代罪羔羊。新加坡政府会采取正确的做法，确保在我国经营的公司以负责任的方式开展业务，不对新加坡或区域其他地方造成影响。”