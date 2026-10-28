政府召见10家或涉烟霾企业 下周修法加强执法和追责
政府召见10家早前接获国家环境局法律通知、被指可能与本次烟霾有关的本地企业高层。永续发展与环境部将在国会下周复会时，提呈修改《跨境烟霾污染法令》，赋予执法当局更大的权力，对不遵守规定的公司采取行动。
国会将在下个星期二（11月3日）复会。
副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及永续发展与环境部长傅海燕，星期三（10月28日）召见本地相关企业高层，包括丰益国际主席兼总裁郭孔丰和金光农业国际（Golden Agri International）主席黄荣年（Franky Oesman Widjaja）等。
领导国内危机部长委员会的尚穆根会后接受媒体访问时说：“我们告诉这些企业代表，这次并不是为了找代罪羔羊。新加坡政府会采取正确的做法，确保在我国经营的公司以负责任的方式开展业务，不对新加坡或区域其他地方造成影响。”
他强调，政府高度重视此事，决心采取行动。我国会穷尽一切可用的法律和监管途径，以及运用所有法定权力，查清相关方是否负有责任，并依法追责。
环境局上星期五（23日）援引《跨境烟霾污染法令》第10条，向10家本地注册的棕榈油和林业领域企业发出通知，要求它们披露在新加坡和印尼的所有关联企业、在印尼的土地特许经营区，以及它们和关联公司采取了哪些防火措施和灭火行动。
涉烟霾本地企业须自费聘专家团 提交详尽审计报告
被政府要求提供信息的企业，也须自费聘请政府组建的专家团成员，对自身运营、业务关系及供应链开展全面深入的调查，并向政府提交详尽的审计报告。专家团由律师事务所、审计机构及调查公司组成。
尚穆根回复《联合早报》提问时说，当局将公布自愿承诺接受评估程序的企业首席执行官及公司名单，以示透明。
傅海燕受访时则说，烟霾影响新加坡人的日常生活和健康，10月的空气质量一度达到非常不健康的水平，尤其危害儿童、年长者等脆弱群体。
“新加坡人不该为不负责任的商业行为承担健康和环境代价。政府高度重视此事，决心采取行动。即使烟霾状况改善，我们也不会松懈。”
10家本地企业是：亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国）、丰益国际（Wilmar International）、布米达马农业（Bumitama Agri）、金光农业国际、益资源（First Resources）、印多福农业资源（Indofood Agri Resources）、肯卡纳农业（Kencana Agri）、TSH Global Plantation，以及TSH Oversea。
一同出席这场会议者，包括专家团顾问文达星高级律师、总检察署、环境局和律政部的高级官员。