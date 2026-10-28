本地烟霾情况预计维持和缓，星期四（10月29日）的空气污染指数预料连续三天处于适中水平。

印度尼西亚苏门答腊、新加坡及周边地区星期四料有阵雨，这将有助于缓解区域烟霾。印尼加里曼丹部分地区虽可能再度出现较干燥天气，但因风向，当地烟霾不太可能飘向新加坡。

国家环境局星期三（28日）傍晚预测，星期四的24小时空气污染指数（PSI）介于60点至90点，属适中水平。

全岛多处星期三降雨。截至傍晚6时，全岛五个地区的24小时PSI介于67点至78点，均处于适中水平，中部最高；一小时悬浮颗粒PM2.5浓度则介于每立方米15微克至36微克，属正常水平，南部最高。新加坡周边出现轻微烟霾，加里曼丹部分地区则持续出现中度烟霾。

据预测，星期五（30日）和星期六（31日）将吹东南风至西南风，区域内也仍有阵雨，有助于缓解烟霾。

环境局提醒公众，规划隔天户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议。准备进行户外活动前，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV应用，查看最新的一小时PM2.5浓度及相关指引。