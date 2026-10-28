全职画家陈国士（Tang Kok Soo，51岁）以纸上综合媒介作品《一朵大花》（A Big Flower），一举获颁2026年第45届大华银行绘画比赛新加坡资深画家组以及东南亚最佳画作大奖，赢得4万6000元奖金。他在十年前曾获大华银行绘画比赛金奖。

这是新加坡艺术家第三次获得东南亚大奖，上一次是在2024年，由杨伟伦获得。陈国士将与其他四名各国得主角逐由大华银行赞助的巴黎国际艺术城海外艺术驻留名额。

陈国士接受《联合早报》访问时说：“能够获得新加坡以及区域大奖，我感到难以置信。”

他说，得奖作品是过去12年从外在寻找，回到内在的漫长探索成果，难在理念的积累与突破。他费时半个月创作，从理念到艺术实践顺其自然。他以贴纸与画笔，以网格和重复为基础，作品由无数颗粉红爱心组成。每颗心都散发自己的光，共同描绘出从单个花盆中生长而出的一朵巨型花朵，化为一片充满光芒、能量与合一感的无垠原野。

画家陈国士得奖作品《一朵大花》是画家过去12年从外在寻找，回到内在的漫长探索成果。（大华银行提供）

陈国士出生于马来西亚，在文莱成长，11岁随家人移居新加坡，现为新加坡永久居民。他38岁辞去半导体工程师作画至今。

新加坡资深画家组金银铜奖作品分别是：黄健文（Ezekiel Wong）的《数羊百八》（108 Sheep and Counting）、陈振文（Tan Chin Boon）的《一塘逍遥》（A Pond of Freedom），以及许凯婷（Koh Kai Ting）的《我们未竟的复数》（Our Unresolved Plurality）。

在医院任职，业余热爱绘画的黄聿倪（Wong Yik Knee，50岁），以洗笔罐为题材的作品《归属的回响》（Echoes of Belongings），成为新加坡新锐画家组最具潜力画家。

这一组金银铜奖作品分别是：翁碧嬋（Ong Paik Sim）的《隐匿之境》；郑卡米尔·尤金妮·马巴萨（Camille Eugenie Mabasa Cheng）的《过时了吗?》；努尔·伊曼·宾·苏曼尼（Nur Iman Bin Sumani ）《我们可以喜欢两种不同的东西》。

颁奖礼10月28日晚上在新加坡国家美术馆举行，由总统尚达曼和大华银行副主席兼总裁黄一宗颁奖。大华银行绘画比赛自1982年举办至今，已培养超过1000位艺术家，其中七名获颁新加坡文化奖。

大华银行捐助500万元给艺理会

大华银行与国家艺术理事会在颁奖礼前签署了为期三年的谅解备忘录，延续双方于2022年签署的首份备忘录。大华银行将向艺理会的艺术持续发展（stART）基金捐助500万元，进一步实践其长期支持新加坡及东南亚艺术发展的承诺。

黄一宗在致辞中说，大华银行2026年首次赞助泰国首个国际艺术博览会，成为2026年曼谷艺术博览会（Art Bangkok 2026）首席赞助商，也是马来西亚“吉隆坡艺术博览会”（Art KL）主要赞助商。

其他国家最佳画作大奖作品为：印度尼西亚贝戈克·奥纳尔（Begok Oner）的作品《城市现实主义图层》，将洞穴壁画的原始意象与街头涂鸦的鲜活笔触交织，让过去与当下呼应；泰国威拉蓬·桑颂蓬（Weerapong Sansomporn）的《森林记忆》，从树木的纹理与年轮汲取灵感，将岁月沉淀的痕迹细细编织于铜丝之间；马来西亚林彤芯的《她等待着》是献给阿嫲的作品，关于爱与陪伴的记忆；越南黎世林 （Le The Lam）的《生命、死亡与霓虹》。

得奖作品将从11月1日至2027年1月31日上午10时至晚上7时，在国家美术馆大厅（Concourse）展出，入场免费。