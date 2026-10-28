新加坡与马来西亚举行新柔地铁系统跨境联合演习，检验两国应对紧急事故的准备程度、跨部门协调及协同应变能力。

新加坡外交部兼内政部第二部长沈颖指出，确保新柔地铁安全是两国的共同责任，双方须加强合作，提升应急能力，以保障乘客安全。

沈颖星期三（10月28日）与马来西亚内政部长赛夫丁在柔佛州新山瓦迪哈那（Wadi Hana）车厂，共同为新柔地铁系统实地训练演习主持闭幕仪式。

沈颖在闭幕演讲中说，新柔地铁的运作模式基础，是由新马双方共同承担责任，两国乘客都期许新柔地铁往返旅程安全可靠。

她说：“一旦发生事故，无论身处边境的哪一端，都要能迅速获得援助。确保乘客享有这样的乘车体验，是两国必须共同承担的责任。”

赛夫丁：安全风险复杂且跨部门国界 吁“打破壁垒勿各自为政”

全长约四公里的新柔地铁连接我国兀兰北站与新山武吉查卡站（Bukit Chagar），横跨柔佛海峡，车程约五分钟，每小时单向运载能力可达1万人次。

沈颖指出，任何服务中断或紧急事故，都可能在短时间内影响大量乘客，因此两国机构必须迅速分享信息、密切协调，才能有效应对事故，保障乘客安全。

赛夫丁则在演讲中说，新柔地铁系统面临的威胁可能来自多个方面，包括实体袭击、网络入侵、技术故障及信息危机，这些风险可能同时发生并跨越国界。

他说，马国积极推行全面安全理念，以应对日益复杂的安全挑战。“这一理念强调打破部门之间的壁垒，避免各自为政。”

演习包括灭火医疗疏散 新马均出动多个单位参与

马来西亚—新加坡新柔地铁系统实地训练演习星期二（27日）举行，演习项目包括联合灭火、医疗检伤及紧急疏散等。

新马两国的多个单位参与了这次的演习，包括马来西亚皇家警察、边境管制与保护机构、消防与拯救局、卫生部及武装部队，以及新加坡移民与关卡局、警察部队和民防部队。

马来西亚国家安全理事会与新加坡内政部星期三发表联合声明，重申双方将继续加强应对紧急事故的准备能力与整体韧性，以保障新柔地铁系统的安全。

声明也指出，此次演习展现了新马两国的深厚情谊与紧密合作，体现双方致力于在新柔地铁投入服务后，确保跨境通行安全、可靠与顺畅的承诺。